Ценность человеческих отношений

Статьи,Открытая трибуна
Юлия Хан, культурный антрополог

Как ясавийская традиция сформировала особую культуру доверия в Центральной Азии

фото из архива «КП»

На протяжении десятилетий историки описывали ясавийскую традицию, связанную с именем Ходжи Ахмеда Яссауи, как классический суфийский орден – с духовной преемственностью, организационной структурой и единым центром, из которого распространяется религиозное влияние.

Но что, если все было совсем не так? Именно такой вопрос задает британский историк Николас Уолмсли. Изучая сочинение XV века Nasã’im al-maḥabba, написанное великим тюркским мыслителем Алишером Навои, он приходит к неожиданному выводу.

Уолмсли заметил, что Навои нигде не описывает строгую бюрократическую структуру. Он рассказывает о потомках Ахмеда Яссауи, о местных шейхах, о смотрителях мавзолеев, о людях, известных своей святостью в одном городе, но почти неизвестных в другом. Их связывали не официальные должности или административная система, а память об общих предках, совместное паломничество к святым местам и взаимное признание репутации друг друга.

И Уолмсли говорит, что мы слишком долго смотрели на ясавийю через призму более поздних суфийских братств и невольно ожидали увидеть то, чего в XV веке, возможно, еще просто не существовало. Не было привычной нам организации, наблюдался фактически хаос... И именно здесь, как мне кажется, в таких наблюдениях начинается самое интересное. Историк на этом месте обычно поставит точку. Антрополог же только начинает задавать вопросы.

Возникает закономерный воп­рос о том, почему эта огромная сеть людей сохраняла свое единство. Культурная антропология дает на это свой ответ. Британский ученый Эдвард Эванс-Причард в своих трудах показал: стабильный социальный порядок может поддерживаться за счет взаимных обязательств и морального авторитета.

В средневековой Центральной Азии люди постоянно находились в движении. Купцы, путешественники, ученые и дипломаты пересекали огромные расстояния. В ту эпоху на первый план выходили люди, обладавшие безусловным уважением в обществе. Их имена служили гарантией честности и гостеприимства. Ясавийя выступала как важная социальная структура, связывающая разные регионы и слои населения через культуру взаимного доверия.

Если рассматривать концепцию «сетей доверия» через приз­му теории социальной антропологии, становится понятно, что доверие редко возникает само по себе. В отсутствии разветвленной государственной бюрократии, единой правовой базы и нотариальных контор средневековое общество остро нуждалось в альтернативных механизмах создания предсказуемости. Сети доверия выстраивались как сложные системы, где главной социальной гарантией выступала безупречная репутация, а договором – публичное признание морального статуса человека.

Как отмечает исследовательница Кэтлин Коллинз в работе «Клановая политика и транзитный режим в ЦА» (2006), исторически политический порядок и обмен ресурсами в Центральной Азии возникали именно благодаря неформальным отношениям доверия и сетям лояльности, а не благодаря безличным институтам. В таких условиях социальная безопасность напрямую зависела от принадлежности к определенному кругу и следования неписаным этическим нормам.

Сравнивая эти теоретические модели с историей ясавийи, можно заметить их поразительное структурное сходство. Ясавийя функционировала именно как масштабная сеть доверия, и «опорными пунктами» этой сети выступали не административные ведомства, а конкретные личности: смотрители мавзолеев, потомки святого и шейхи. Их авторитет, признанный далеко за пределами родного города, создавал единое социокультурное пространство, позволявшее купцам и путникам безопасно пересекать границы разных государств.

По сути, принадлежность к этой традиции или уважение к имени определенного шейха работали как своего рода универсальный пропуск, обеспечивающий гостеприимство на огромных территориях. Это доказывает, что историческая значимость ясавийской сети заключалась не только в религиозной проповеди, но и в ее способности генерировать ту самую социальную инфраструктуру, которая делала возможной жизнь целого региона. Сегодня эти механизмы трансформировались, но историческое понимание ценности человеческих отношений осталось важной частью культурного кода.

С течением времени общество кардинально меняется. Сегодня Казахстан – современное светское государство. Порядок, права граждан и социальная стабильность здесь надежно регулируются официальными законами и государственными институтами. При этом исторические традиции бережно сохраняются в качестве богатого культурного наследия.

Суфизм в современном контексте рассматривается преж­де всего как набор культурных практик. Данные практики подчеркивают миролюбие, философское отношение к жизни и уважение к ближнему, не являясь при этом заменой государственным функциям. То, что столетия назад служило механизмом социальной координации, сегодня стало неотъем­лемой частью исторической памяти.

Именно поэтому элементы этой культуры так гармонично вплетаются в современный дипло­матический этикет, напоминая об общих истоках.

Награждение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yassawi в мае 2026 года служит ярким тому примером. Государство вполне могло воспользоваться орденом «Достық» или любой другой наградой. Но выбор фигуры Яссауи основывается на обращении к нашему общему наследию – известнейший орден Бекташи происходит в том числе от ясавитов.

Этот дипломатический жест показывает, что прочные меж­дународные союзы строятся не только на официальных соглашениях, но и на фундаменте общей исторической памяти и многовековой традиции доверия.

#культура #Центральная Азия #наследие #история #Яссауи

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