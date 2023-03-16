Центр художественной гимнастики открылся в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония открытия Центра художественной гимнастики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Площадь нового центра составляет более 1000 квадратных метров, а высота – около 14 метров.

Ранее в городе не было здания, которое отвечало бы всем стандартам. Для решения данной проблемы гимнастам временно были предоставлены места во Дворце Независимости. Теперь же гимнасты смогут спокойно готовиться в новом центре, полностью отвечающем требованиям художественной гимнастики.

В церемонии открытия центра приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Сайранбек Абылкаир.

В своем выступлении руководитель городского управления спорта Самат Сабитович поздравил коллектив школы и тренеров с открытием нового здания.

Стоит отметить, что здание этого центра взято в аренду.