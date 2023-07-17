Центр отдыха горел в ущелье Алма-Арасан

Огнеборцы Алматы отстояли от пожара центр отдыха в ущелье Алма-Арасан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Возгорание в центре семейного отдыха «Сункар» в предгорьях Бостандыкского района по улице Алма-Арасан произошло 16 июля в 14:52.

В связи с объявлением в Алматы чрезвычайного пожароопасного периода с 8:30 в ущелье Алма-Арасан был выставлен механизированный дозор службы пожаротушения для раннего обнаружения пожаров в горах.

«Пожарные ПЧ-17 прибыли буквально через 2 минуты и обнаружили пламя, охватившее 30 квадратных метров крыши помещения на территории центра семейного отдыха «Сункар». Незамедлительно введены стволы пожарного автомобиля быстрого реагирования. Пожар локализовали в 15:03. Таким образом, огнеборцы на ранней стадии предотвратили распространение огня и снизили ущерб от него», – отметили в ДЧС Алматы.