Цену на сахар снизят заводы в Жамбылской области

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области обязал местные сахарные заводы снизить цену, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

В связи с ростом цен и ажиотажем на рынке сахара антимонопольный департамент по Жамбылской области проанализировал состояние конкуренции на рынке первичной оптовой реализации сахара.

«По итогам анализа в действиях двух крупных производителей сахара – ТОО «Таразский сахарный завод» и ТОО «Меркенский сахарный завод» – усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления и (или) поддержания цен.

На основании пункта 1 статьи 199 Предпринимательского кодекса РК в адрес двух производителей, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, направлено уведомление о необходимости снижения цены на сахар до обоснованного уровня и впредь не допускать подобных действий», – отметили в антимонопольном органе.

Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.