Куриные яйца подешевеют в казахстанских супермаркетах

Комитет торговли МТИ подписал соглашение с ТОО Magnum Cash & Carry и ТОО «Скиф Трейд» (Small) о взаимном сотрудничестве по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, в частности по недопущению сезонного колебания цен на яйца первой категории (С1).

«В рамках соглашения руководство Magnum Cash & Carry и Small приняло решение установить размер торговой надбавки в виде 10% вместо действующих 15% на яйца первой категории, допустимых законодательством, до 31 декабря 2023 года. А на другие категории яиц, в том числе отборной и второй, торговая сеть Magnum Cash & Carry в преддверии Нового года не будет взимать различные виды вознаграждений за свои услуги, такие как рекламирование и продвижение товара, специальная выкладка», — уточнили в пресс-службе МТИ.