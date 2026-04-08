Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира, передает Kazpravda.kz
"Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт. Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств", - сообщил советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.