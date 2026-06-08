Казахстанские борцы завоевали 12 медалей на турнире в Монголии

В активе команды – серебряные и бронзовые награды

Фото: НОК РК

В Улан-Баторе завершился рейтинговый международный турнир по видам борьбы. Сборная Казахстана отметилась на нем 12 медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Вольная борьба

«Серебро»: Асыл Айтакын (до 61 кг), Азамат Даулетбеков (до 92 кг), Едыге Касымбек (до 125 кг)

«Бронза»: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Адилет Алмухамедов (до 61 кг), Шамсат Таир (до 79 кг), Болат Сакаев (до 86 кг)

Греко-римская борьба

«Серебро»: Нурасыл Аманалы (до 97 кг)

«Бронза»: Еркебулан Ардаков (до 63 кг), Олжас Сырлыбай (до 130 кг)

Женская борьба

«Бронза»: Нилуфар Раимова (до 57 кг), Эльмира Сыздыкова (до 76 кг).