Цены на продукты питания в пострадавших от паводков регионах стабильны – МТИ

Статистику по ценам озвучил председатель комитета торговли Айдар Абильдабеков на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ

Фото:kazpravda.kz и gov.kz

По его словам, индекс цен на социально значимые продовольственные товары в пострадавших от паводка ЗКО и Костанайской области стабилен.

В Акмолинской области за последние 3 недели цены снизились на 0,4%, в СКО - на 0,2%, только в Актюбинской области за 3 недели подорожали на 0,2%.

«Рост цен на социально значимые товары за последнюю неделю не связан с периодом паводков. Вопрос дефицита продовольственных товаров и их цен в пострадавших регионах находится на особом контроле министерства. Ведомство координирует работу территориальных департаментов с местными исполнительными органами в паводковых регионах, в частности в СКО, ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской и Костанайской областях», – сказал спикер.

Акиматы и местные социально-предпринимательские корпорации совместно проведут выездной мониторинг торговых объектов на наличие достаточного объема продовольствия. В подтопленных районах опрошены предприниматели на предмет повышения цен. Корпорации проведут мониторинг овощехранилищ.

Также в ведомстве добавили, что в регионах повреждено 130 торговых объектов. Жалобы представителей бизнеса принимаются посредством «горячей линии».