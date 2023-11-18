Цены на рис в РК выросли сразу на 40%

Сельское хозяйство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Производство "белого зерна" в республике сократилось на 10%, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Доля импорта риса увеличилась с 4% до 14%, сообщает Energyprom.kz.

Производство полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь–октябрь 2023-го составило 177,2 тыс. тонн — на 9,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить: ранее три года подряд наблюдался рост выпуска. Практически весь рис в РК производится в Кызылординской области, а оставшиеся менее 10% приходятся на Алматинскую, Туркестанскую и Жетысускую области.

За январь–август 2023 года в страну импортировали 21 тыс. тонн полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса — сразу в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта на внутреннем рынке выросла с 3,9% до 13,6%. На экспорт было отправлено 74,8 тыс. тонн риса, из которых более половины ушло в Узбекистан. Значительные объёмы экспорта пришлись также на Россию и Таджикистан.

По итогам октября текущего года цены на рис выросли сразу на 40,3% за год — значительно больше, чем в прошлом году, когда наблюдалось удорожание на 28,9%. До этого два года подряд цены на рис снижались.

В октябре 2023 года средняя розничная цена за килограмм риса составила 654 тг, против 473 тг в октябре 2022-го.
Среди крупных городов РК самая высокая цена на шлифованный и полированный рис была зафиксирована в Актау: 904 тг за кг. Следом идут Уральск и Астана: 829 тг и 821 тг соответственно.

Дешевле всего рис стоил в Кызылорде (495 тг), Петропавловске (510 тг) и Талдыкоргане (519 тг за кг).
 

#цены #рис

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