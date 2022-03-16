Вслед за падением курса тенге последовала, как и следовало ожидать, «цепная реакция» роста цен. При этом торговые сети, вопреки уверениям чиновников о том, что «все находится под контролем», начала захлестывать волна ажиотажного потребительского спроса на продукты питания.

Рынок подвержен ажиотажу

В минувшие выходные оптово-розничные рынки столицы – «Асем», «Сарыарка», «Алем», в том числе социальный рынок «Шапагат» – вновь, как и два года назад, в начале пандемии, подверглись наплыву огромной массы наэлектризованных покупателей, сметавших с прилавков соль, растительное масло, макароны и крупы...

Причем подобная повышенная покупательская активность населения объясняется не только опасениями, что в городе вдруг образуется дефицит продуктов, но и страхом по поводу возможности очередного кризисного «цунами». При этом никакие уверения глав Минсельхоза и Минторга о самодостаточности внутреннего рынка страны и отсутствии поводов для паники не произвели на людей ровным счетом никакого эффекта. Наоборот, потребительский мир напрягся, полагая, что вполне доверять нельзя никому, особенно чиновникам…

Но тут не все так просто. Зависимость рынка республики от продовольственного импорта по многим товарным позициям, конечно, реальность, но она хоть и медленно, но меняется. И в тех товарных «нишах», которые заполняются преимущест­венно продукцией отечественных производителей, вряд ли стоит ожидать какого-либо дефицита – покупай сколь душе угодно, выпустят еще. Только вот со стоимостью не бывает постоянства.

Цены склонны к росту при любых обстоятельствах – был бы только повод. На данный момент в качестве основных предпосылок для «ценовых увертюр» поставщиков продукции выступают такие факторы, как внешнеполитическая напряженность, международные санкции против наших российских парт­неров и резкое падение курса национальной валюты.

Как отмечалось ранее в выступ­лении заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, в последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците отдельных продтоваров, в том числе сахара, что приводит к ажиотажному спросу и спекулятивному росту цен на рынках. Он также подверг критике работу акиматов регионов, поручив усилить контроль над ценами по каждому наименованию продуктов питания.

Тем не менее, как мы видим, ситуация на рынках остается напряженной, подверженной любым ажиотажным всплескам и спекулятивным вариациям рыночных игроков.

Реалии и предложения

Как отмечают в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции, экономически необоснованные спекулятивные действия продавцов, создание искусствен­ного дефицита недопустимы и будут пресекаться антимонопольным органом.

В связи с повышением цен на социально значимые продовольственные и другие товары, в том числе электробытовую технику и строительные материалы, представители антимонопольного ведомства в оперативном порядке проводят консультационные встречи с крупными производителями и поставщиками по вопросам соблюдения законодательства в области защиты конкуренции.

Как правило, нарушение этих условий неминуемо приводит к жестким ответным мерам, несмотря на наличие ряда причин, в силу которых производители и поставщики продукции вынуж­дены поднимать цены. Например, производители гречневой крупы и подсолнечного масла объясняют это тем, что в настоя­щее время у них наблюдается дефицит сырья.

Между тем им наверняка известно, что в связи с приостановкой российскими компаниями экспорта гречки и масла подсолнечного в страны дальнего зарубежья не исключено, что эти объемы товаров будут перенаправлены на рынки стран Центральной Азии, в том числе Казахстана. А на рынке, переполненном предложениями, вряд ли будет повод вести речь о повышении цен вместо того, чтобы обеспечивать рентабельность производства и экономической деятельности в целом другими известными способами, как это принято во всем мире.

Производители молочной продукции заявляют о том, что цены на их товары выросли лишь до 10%, за исключением продукции, относящейся к категории социально значимых товаров. Повышение цен возможно только в случае увеличения цен на сырье и упаковку. Производители масла подсолнечного также уверяют, что подорожание их продукции станет возможным лишь в случае роста цен на сырье и запчасти, закупаемые за валюту, а также полиграфическую продукцию (этикетки, картон производства РФ).

Слабой стороной отечественной сахарной отрасли является ее существенная зависимость от внешних сырьевых поставок. По данным Минсельхоза, в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 тыс. тонн, что на 89% выше показателя 2020-го. При этом около 60% общей потребности сахара и патоки в РК (включая промышленное использование) покрывается за счет импортной продукции (сахара-сырца).

В минувшем году из других стран на казахстанский рынок импортировано сахара и сахара-сырца в объеме 506,9 тыс. тонн. В частности, из России в Казахстан завезено 275,8 тыс. тонн, Беларуси – 35,5 тыс., Бразилии – 164,6 тыс., Мексики – 30,4 тыс. тонн.

Безусловно, при подобном положении дел неудивительно, что на ряде рынков столицы по этой товарной позиции образовался вакуум. Торговцы объясняют это возникшими перебоями в сфере поставок данной продукции, в то время как на столичном рынке «Шапагат» сахар продают уже по возросшей вдвое цене – 550 за кило.

Словом, торговцы сахаром явно пользуются моментом для того, чтобы «приучить» покупателей к новым заоблачным ценам на этот сладкий товар, без которого редко какая чашка чая или кофе удовлетворит наши вкусовые предпочтения.

Хорошо это или плохо? С точки зрения рыночной практики – нормально. Ведь запросы массового потребителя в нашей стране растут не только в плане количества, но и качества. При этом конкурентный рынок, дейст­вующий по правилам спроса и предложения, реагирует именно на эти вещи, а не на факторы социальной поляризации общества, снижения покупательской способности населения в условиях кризиса и прочие обстоятельства. Ведь в отличие от материальных богатств бедность невозможно разделить поровну на всех…

Между тем, как отмечают в антимонопольном ведомстве, в наиболее сложном положении сегодня оказались птицефабрики, специализирующиеся на производстве куриных яиц и мяса, они терпят ощутимые убытки из-за срыва поставок от зарубежных компаний. В частности, турецкие партнеры срывают графики поставок инкубационных яиц, аргентинские – соевого шрота, российские – суточных цыплят.

В числе прочих факторов рос­та цен на продукцию отечественного птицеводства – удорожание кормовых компонентов, ветеринарных препаратов, премиксов, запчастей и отмена господдержки с 1 января 2022 года. Словом, у каждого из секторов пищепрома, ориентированных на внутренний рынок, на поверку оказывается масса проблем, предопределяющих их ценовые предвкушения, достигаемые в том числе на волне потребительского ажиотажа.

Покупатели, сметающие с полок торговых сетей продовольствие, явно не задумываются о том, что подобными действиями они еще более усугубляют ситуацию на рынке, поскольку именно высокий спрос порождает другую ценовую реальность.

Как отмечают в Минсельхозе РК, на сегодня в целом по стране имеется в запасе примерно 1,5 млн тонн СХПТ. «Производство продуктов питания не прек­ращается ни на день, запасы пополняются на системной основе. При этом имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервированной и другой продукции. Мясо и молоко в стране также производится в достаточной мере, чтобы удовлетворить потребности населения», – уверяют представители ведомства.

И хотя цены на мясо высоки, тем не менее перебоев, по крайней мере на столичных рынках, не наблюдается. Между тем депутаты Парламента РК отмечают, что сегодня все участники рынка продовольствия озабочены и дезориентированы ситуацией, сложившейся на внутреннем валютном рынке. При этом никто не знает, куда и как будет перестраиваться в ближайшее время система логистики и товарных поставок, как будут изменяться цепочки добавленной стоимости и какие изменения ожидают в перспективе товарные рынки – внутренние, региональные, глобальные.

Однако в любом случае произ­водителям и поставщикам продукции явно не следует перекладывать все свои издержки в стоимость товаров, особенно сейчас, когда население и так изрядно поиздержалось.