Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК

На выставке будут представлены 28 шедевров самых известных итальянских художников эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэлло, Микеланджело, Боттичелли, Мантенья, Тициано, Мазаччо и др.

Фото: astana.citypass.kz

4 апреля в 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится открытие цифровой иммерсивной выставки «Итальянский ренессанс – вечная красота», посвященной итальянским художникам эпохи Возрождения, в рамках сотрудничества в области культуры между Италией и Казахстаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацмузея.

Выставка подготовлена и продвигается издательством Scriptamaneant editori (город Болонье) в соответствии с существующим пространством. Её цель - наполнить посетителей красотой итальянской эпохи Возрождения и показать шедевры прошлого. Совсем недавно подобные выставки проходили в нескольких итальянских и международных музеях (Рим, Генуя, Тайбэй, Сингапур).

Италия – страна, прославившаяся своими художниками во всем мире. В эпоху Возрождения она достигла небывалого расцвета. Их искусство, творчество, идеи – это классика, которая сегодня является основой мирового искусства и культуры, отмечают в Нацмузее.

«Выставка приглашает нас в путешествие в прошлое, возможное благодаря современным технологиям. В настоящем искусстве есть нечто вечное. Эмоции всегда были важным элементом искусства, несмотря на изменения в способах их переживания и

передачи. Технологии предоставляют нам возможность, и мы ею воспользовались. Мы надеемся, что многие из наших казахстанских друзей будут очарованы красотой эпохи Возрождения и, возможно, решат отправиться в нашу страну, чтобы лично увидеть шедевры, которые мы предлагаем здесь, в версии технологического и иммерсивного путешествия», - отметил посол Италии Марко Альберти.

На выставке будут представлены 28 шедевров самых известных итальянских художников эпохи Возрождения: Леонардо, Рафаэлло, Микеланджело, Боттичелли, Мантенья, Тициано, Мазаччо и др., которые подарят казахстанским зрителям уникальный опыт.

Выставка организована при сотрудничестве Посольства Италии и проводится в виде цифровой видеосъемки.

Иммерсивная выставка– это выставка, в которой зрители знакомятся с творчеством художника, испытывая невероятный эффект погружения внутрь его картин. Иммерсивная выставка стирает грань между виртуальным и реальным миром, превращает застывшее окружающее пространство в движущийся интерактивный мир, наполненный яркими художественными образами. Это результат гармоничного слияния уникальных компьютерных технологий и новаторских взглядов организаторов художественных мероприятий.

В подобной выставке используется множество различных интерактивных эффектов, как движущиеся картины, искусно подобранная подсветка, гармоничное музыкальное сопровождение и одновременное отражение картин на нескольких экранах.