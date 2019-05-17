​Цифровизация и технологии

Глава государства поблагодарил Германа Грефа за участие в работе XII Астанинского экономического форума, высоко оценив информативность его выступления, внесшего содержательный вклад в работу мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы роста экономики во многом зависят от технологического лидерства и развития цифровых технологий. По его убеждению, более успешными становятся компании, внедряющие новые технологии и инновации, меняющие структуру экономической дея­тельности.

– В России, если не в гораздо более широком масштабе, Вы являетесь большим специалис­том в области цифровизации и искусственного интеллекта. Мы бы хотели услышать Ваше мнение в том числе относительно дальнейшей деятельности Международного финансового центра «Астана», – сказал Президент.

Собеседники обсудили актуальные вопросы развития банковской отрасли, влияния санкционной политики на экономики двух стран, а также перспективы применения современных инструментов стимулирования экономического роста, сообщила пресс-служба Президента.