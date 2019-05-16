Цифровизация является эффективным инструментом решения задач фермеров – Омаров

Общество
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Екатерина Елисеева
Цифровизация является эффективным инструментом решения задач фермеров. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на панельной сессии в рамках XII Астанинского экономического форума, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Цифровая технология в Казахстане рассматривается в качестве основного пути диверсификации национальной экономики. Цифровая технология — это, конечно, не панацея, но к этому мы должны стремиться. Поэтому правительством страны принята Государственная программа "Цифровой Казахстан", позволяющая ускорить темпы развития экономики. Утверждена также отраслевая программа сельского хозяйства, главными задачами которой являются автоматизация мер господдержки, реализация точечных проектов, создание системы взаимодействия IT-сообщества с субъектами АПК. Мы рассматриваем цифровизацию в качестве инструмента для решения задач фермеров. Она дает доступ к агрономической рыночной информации, а также заемному торговому финансированию", – сказал Омаров.

Он отметил, что Министерство сельского хозяйства занимает проактивную позицию, что заключается в максимальной автоматизации процессов государственного управления, регулировании государственных услуг.

"Министерством на сегодня проведена полная автоматизация процедур по получению субсидий для субъектов АПК. Проведена полная оцифровка посевных площадей. Фермер получил возможность управлять своими угодьями, не выходя из дома. Также проводится работа по электронному распределению льготного дизельного топлива на весенне-полевые и уборочные работы", – сказал Омаров. 

По его словам, кроме того, начата работа по внедрению технологий в животноводческом и растениеводческом направлениях.

"Так, точечное земледелие с применением новых технологий и техники позволило получить на пилотных объектах в 2,5 раза больше урожая. При этом затраты фермеров сократились более чем на 20%. Пока эти опыты проводятся на экспериментальных участках, но первые результаты уже есть, и наши товаропроизводители его видят. Я думаю, что они заинтересованы в дальнейшем продвижении цифровизации", – дополнил министр.

Он отметил, что в животноводчестве использование современных smart-систем также позволило получить положительный эффект. Отмечается увеличение надоя молока более чем на 20%. Выход мяса также вырос на 30%. На стадии внедрения находится система документальной прослеживаемости сельхозпродукции, которая позволит обеспечить стопроцентную автоматизацию жизненного цикла агропродукции.

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