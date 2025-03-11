Цифровые двойники месторождений: как Dereknet улучшает добычу нефти

С помощью ИИ автоматизируется весь цикл расчетов производственных измерений добычи, начиная от скважин и заканчивая транспортировкой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства основатель технологической компании в нефтяной отрасли Dereknet Саламат Кабдулов рассказал об уникальных преимуществах стартапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Как отметил спикер, нефтегазодобывающие компании нуждаются в точных измерениях добычи нефти, газа и воды, что позволяет эффективно управлять производством.

Dereknet обеспечивает бесшовную автоматизацию всего цикла расчетов производственных измерений добычи углеводородов, начиная от скважин и заканчивая транспортировкой, в режиме реального времени.

«Мы решаем эти задачи платформой Derek Suite. Создаем математические двойники месторождений, в том числе применяя искусственный интеллект. Таким образом, клиенты улучшают точность расчетов и повышают производительность труда. Мы привносим отличающийся, интеллектуальный подход решения производственных задач. Продукт разработан нашими согражданами, право зарегистрировано в Казпатенте. Наши алгоритмы аккредитованы КазСтандартом», — подчеркнул Саламат Кабдулов.

Он добавил, что клиентами Dereknet являются KPO, NCOC и TCO, также в ОАЭ – ADNOC. Развивается партнерская сеть по миру: есть пилотные проекты с TotalEnergies, Aker BP, Shell и др.