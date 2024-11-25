Цифровые проекты рассмотрели в правительстве

Глава кабмина поручил ускорить работу по полноценному и качественному запуску всех проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросам внедрения цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, налогового и таможенного администрирования в рамках реализации задач, поставленных главой государства в Послании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Бектенов отметил, что внедрение цифровизации должно быть нацелено на исключение приписок, повышение эффективности оказания государственных услуг жителям и расходования бюджетных средств. Акимам регионов поручено обеспечить реализацию пилотного проекта по ваучерному финансированию.

Также необходимо оснастить школы аппаратно-программными комплексами, интегрированными с «Социальным кошельком». Министерствам здравоохранения и финансов совместно с «Казахтелекомом» — усилить контроль и не допускать реализации в обороте немаркированных лекарственных средств.

Внимание также было уделено вопросам цифровизации налогового, таможенного администрирования, планирования и исполнения бюджета.

Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа по внедрению цифровых решений должна дать реальный эффект в борьбе с теневой экономикой, повысить эффективность налогового и таможенного администрирования, а также обеспечить рациональное планирование и расходование бюджетных средств.

По итогам совещания ответственным госорганам и ведомствам поручено ускорить работу по полноценному и качественному запуску всех проектов.