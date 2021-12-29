Закон и Порядок

Цирк уехал, проблемы остались

Екатерина Бескорсая

В ужасающих условиях содержали зверей владельцы передвижного цирка, приехавшего в Павлодар. После скандала цирк вынужден был уехать, так и не дав ни единого представления.

О том, что труппа прибыла в город на Иртыше, стало известно из соцсетей, а не из афиш – жители частного сектора «Лесозавод» показали видео о том, что всех животных содержат в прицепе фуры в одном из дворов. Рев диких зверей было слышно на весь микрорайон, люди боялись отпус­кать своих детей на прогулку. Оказалось, что владелица одного из коттеджей сдала дом цирку на 3 месяца, коллектив намеревался здесь перезимовать, чтобы потом продолжить колесить по Казахстану.

Реакция павлодарцев была предсказуемой, люди были в ужасе от условий и требовали наказать владельцев животных. На резонанс в соцсетях отреагировал аким города Асаин Байханов, который пообещал, что приезжих артистов проверят и в случае выявления нарушений примут адекватные меры административного характера.

Потом в дело вмешалась павлодарская областная инспекция лесного хозяйства и животного мира, чьи специалисты вместе с правоохранителями и ветеринарами выезжали на место. Увидели, что в фургонах содержатся семилетняя львица Ляля, четырехлетняя медведица Соня, макака Жора, императорский тигровый удав Глаша, а также несколько попугаев и дрессированные собаки.

Все животные прибыли из Российской Федерации, принадлежат двум женщинам, граж­данкам России, и используются в цирковых представлениях. На зверей представлены ветеринарные паспорта – их проверили и выявили нарушения, за которые владельцы должны быть привлечены к административной ответственности. Кроме того, львица и медведица содержатся в клетках, а это не соответствует требуемым законодательством нормативам содержания каждого вида животного в вольере площадью 30 кв. м и высотой 3 м.

И тем не менее какого-либо наказания не последовало, пос­кольку в инспекцию не поступило официального обращения с жалобой. А раз нет обращения – нет возможности зарегистрировать проверку, так как в стране действует мораторий. В итоге цирк просто уехал, причем до границы Павлодара их сопровождал патруль.

А накануне отъезда на популярном павлодарском паблике в Instagram была обнародована переписка с представителями цирка, которые невероятно нецензурно попрощались с горожанами, при этом заявив, что павлодарцам не нужна «культура».

Также неизвестно, какой именно населенный пункт нашей страны осчастливит своим присутствием этот «культурный» цирковой коллектив. Остается надеяться, что в новом пункте назначения жалобу все-таки напишут, чтобы для страдающих животных создали лучшие условия.

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