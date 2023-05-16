ЦОНы стабилизировали предоставление услуг по линии недвижимости

Услуги можно заказать через ЦОН и Единую нотариальную информационную систему.

Фото: Kazpravda.kz

В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили о стабильной работоспособности услуг по линии недвижимости, включая регистрацию по месту жительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Перенос данных с ГБД «Регистр недвижимости» на ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» завершен, пуско-наладочные работы продолжаются. Все госуслуги, касающиеся недвижимости, работают штатно», – рассказали в Госкорпорации.

Так, в их числе регистрация по месту жительства, запрос сведений о зарегистрированных правах на недвижимость для физлиц, запрос сведений об отсутствии недвижимого имущества для физлиц и другие.

Отмечается, что услуги можно заказать через ЦОН и Единую нотариальную информационную систему.

Напомним, 5 апреля был подписан закон по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений, что запустило работу по автоматизации в этом направлении.