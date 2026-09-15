Вулкан Этна на Сицилии вновь активировался

Происшествия,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Он выбросил пепел на высоту 4 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия  

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Этна снова находится в состоянии повышенной готовности из-за продолжающегося выброса пепла. Предполагаемая высота вулканического облака составляет приблизительно 4 км», — указано в материале.

Уточняется, что пепловое облако движется в южном направлении в сторону аэропорта Катании, в связи с этим в аэропорту действуют ограничения на выполнение полетов.

По данным телеканала Rai News, за последние полтора месяца Этна неоднократно проявляла активность. Извержения сопровождались выбросами лавы, стромболианскими взрывами и появлением крупных столбов пепла, что повлияло на повседневную жизнь жителей восточной части Сицилии.

В Индонезии 6 сентября произошло извержение вулкана Семеру на острове Ява. Отмечалось, что Семеру находится примерно в 850 км от вулкана Анак-Кракатау, извержение которого с конца 4 сентября привело к перебоям в работе шести аэропортов. Анак-Кракатау также находится на третьем уровне тревоги.

#вулкан #Сицилия #Этна

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