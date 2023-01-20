Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау

Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании «Гап Иншаат» Ченгель Азиз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: Kazpravda.kz

В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.

Премьер-министр подчеркнул, что Турецкая Республика – важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому Правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.

При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.

В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора – победителя тендера.

Справочно: компания «Гап Иншаат», головной офис которой находится в городе Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов «под ключ». В настоящее время «Гап Иншаат» ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и других.