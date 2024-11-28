Туристы добились компенсации за испорченный отдых

Закон и Порядок
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Почти 30 млн тенге вернула пассажирам авиакомпания SCAT, задержавшая рейс в Турцию

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Скандалы в карагандинском аэропорту случаются крайне редко, но нынешнее лето стало исключением. 3 июля здесь собралось поч­ти 300 туристов, которые не cмогли вылететь на отдых в Турцию. Нервы пассажиров были на пределе. Их рейс, назначенный на 5.00 утра, несколько раз откладывали. При этом представитель авиакомпании SCAT не давал людям никаких объяснений. Он лишь называл новое ориентировочное время вылета.

В аэропорту, как рассказала пассажирка Каракоз Абдрахманова, было много иногородних туристов. Номера в гостинице им не предоставили. Выделили места в комнате отдыха при воздушной гавани. Все туристы с задерживаемого рейса там не поместились. Поэтому многим приш­лось лежать прямо на сиденьях в зале ожидания. В помещении стояла жара, однако представители авиакомпании SCAT не обеспечили своих клиентов ни водой, ни едой.

Позже пассажирам сообщили: их самолет не может вылететь из Антальи. Однако потом выяснилось, что он уже в Караганде, но сломался... Обычно в таких случаях авиакомпания меняет борт, но в SCAT на это не пошли. Авиа­перевозчик вызвал из Алматы техника, который прилетел в Караганду и приступил к ремонту.

К тому времени люди уже почти сутки ждали своего вылета. Детям все-таки раздали по сэндвичу и бутылочке воды. Остальным пришлось покупать еду и напитки втридорога в кафе, которых в карагандинском аэропорту всего два. Ассортимент здесь скромный – напитки, хот-доги и прочий фастфуд. Этим сыт не будешь.

4 июля примерно в 7.00 утра туристам впервые стали раздавать горячее. Однако его тоже на всех не хватило.

Когда терпение туристов лопнуло, они вызвали в аэропорт полицию и транс­портную прокуратуру. Люди написали заявления на авиакомпанию SCAT и потребовали возместить ущерб за испорченный отдых. Ведь по вине перевозчика сроки их турпутевок сократились, хотя они оплатили полную их стоимость.

В итоге 4 июля в 10.00 утра карагандинских туристов наконец-то посадили в самолет и отправили в Турцию.

Однако конфликт на этом не был исчерпан. Транспортная прокуратура передала жалобы пассажиров в департамент торговли и защиты прав потребителей, где и занялись их рассмотрением.

Дело туристов досталось сотруднице департамента Айжаркын Зекен. Она в мобильном приложении WhatsApp соз­дала группу, куда добавила всех тех, кто подал жалобы на авиакомпанию SCAT. Потом нашлись еще несколько пострадавших туристов. Всего получилось около 30 человек.

Собрав полную информацию о ситуации, защитница прав потребителей разослала досудебные претензии: индивидуальные – в адрес турфирм, в которых заявители покупали путевки, коллективную – в авиакомпанию SCAT.

– Мы с туроператорами все время были на связи. Они нам помогали, – отмечает главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области Айжаркын Зекен. – К сентябрю все пассажиры получили компенсацию – в общей сложности около 30 миллионов тенге.

Авиакомпания SCAT возместила ущерб своим пассажирам, но не напрямую, а через турфирмы, поскольку изначально стоимость билетов на рейс Караганда – Анталья туристам не была известна. Она являлась частью турпакетов, которые клиенты покупали у своих туроператоров. Вышло, что туристу, который летел в Турцию один, вернули около 200 тыс. тенге, а семья получила компенсацию примерно в 500 тыс. тенге.

Отметим, что Закон РК «Об использовании воздушного пространства Рес­публики Казахстан и деятельности авиации» регламентирует размер компенсации пассажиру за задержку рейса по вине авиакомпании. Она составляет 3% от стоимости билета за каждый час ожидания. При этом сумма компенсации не может быть выше цены билета.

На борьбу за свои права у туристов ушло около двух месяцев. Граждане сомневались, что получат денежную компенсацию с помощью судебных тяжб. Но им это удалось. Важным стал тот факт, что в задержке рейса была вина именно авиаперевозчика. Ведь именно его самолет оказался неисправен. Если бы, к примеру, рейс отложили из-за урагана, наводнения или другого погодного катаклизма, то о компенсации не было бы и речи, поскольку такие обстоятельства считаются форс-мажорными.

#ущерб #рейс #компенсация #SCAT

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