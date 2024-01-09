Туристы каких стран чаще всего посещают Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Национального бюро статистики, в период с января по сентябрь 2023 года страну посетили 834,9 тыс. иностранных туристов. Это на 225 тысяч человек больше, чем в 2022 году. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 37%. В 2022 году РК посетили 609,8 тыс. иностранцев. По статистическим данным, география иностранных туристов, путешествующих в Казахстан, с каждым годом увеличивается.

Помимо ближайших соседей, стали приезжать еще и путешественники из стран дальнего зарубежья., которые посетили страну в период с января по сентябрь 2023 года.

Как отмечается, за первые 9 месяцев 2023 года больше всего путешественников посетило Казахстан из Российской Федерации. В период с января по сентябрь прошлого года страну посетили 356 850 тысяч россиян.

Второе место заняли китайские туристы - 75 131 человек. А на третьей ступени остановились туристы из Турции – 41 134.

В пятерку также вошли путешественники из Индии (34 757) и США (28 160).