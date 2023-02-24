Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
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Мужчина притворился девушкой и вымогал деньги у жителя Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Подозреваемый создал в соцсети фейковый аккаунт и под видом девушки грозился опубликовать сведения личного характера.
«Злоумышленницей» оказался 21-летний житель Туркестанской области.
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Кызылординской области задержали парня в родном регионе и доставили в кызылординский.
Выясняется причастность туркестанца к другим аналогичным фактам. Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Вымогательство». Молодой человек водворен в ИВС.