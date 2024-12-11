Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов

Авиакомпании теперь обязаны выплачивать пассажирам денежную компенсацию в случае задержки рейсов более чем на три часа
Во вторник Турция ввела новые масштабные правила, требующие от авиакомпаний компенсировать пассажирам значительные задержки рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Turkiyetoday
Предполагается, что новые меры приблизят правила авиаперевозок к стандартам ЕС и мировым тенденциям.
Согласно правилам, опубликованным Генеральным директоратом гражданской авиации Турции (SHGM) в «Официальном вестнике», авиакомпании теперь обязаны выплачивать пассажирам денежную компенсацию в случае задержки рейсов более чем на три часа по техническим или эксплуатационным причинам.
Структура компенсации варьируется в зависимости от дальности полета: на внутренних рейсах предусмотрена выплата в размере 100 евро за каждого пострадавшего пассажира.
Для международных рейсов требования возрастают в зависимости от расстояния: 250 евро для рейсов на расстояние до 1 500 километров, 400 евро для рейсов на расстояние от 1 500 до 3 500 километров и 600 евро для рейсов на расстояние более 3 500 километров.
Все компенсации будут выплачены в турецких лирах по курсу Центрального банка Турции на день выплаты.
Подходы к правам авиапассажиров в мире существенно различаются. ЕС поддерживает одну из самых всеобъемлющих систем в мире, предлагая аналогичные уровни компенсации за задержки и отмены. В отличие от этого, США фокусируются в основном на перебронированных рейсах, позволяя компенсацию до $1550 для непреднамеренно перемещенных пассажиров.
Канада пошла по среднему пути, внедрив многоуровневую систему, которая предусматривает выплату от 400 до 1 000 канадских долларов за задержки, находящиеся под контролем авиакомпании, в то время как индийская система предусматривает выплаты в размере от 5 000 до 20 000 рупий в зависимости от обстоятельств.
Некоторые страны, например Австралия, в первую очередь полагаются на политику, специфичную для авиакомпаний, другие переходят к более стандартизированным, предписанным правительством мерам защиты.
Ранее в Казахстане из-за участившихся задержек рейсов, общественность потребовала принять меры в отношении авиаперевозчиков. Однако вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что любые денежные санкции в итоге лягут на плечи пассажиров.