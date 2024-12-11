Турция обяжет авиакомпании выплачивать компенсации за задержку рейсов

Транспорт, В мире
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Авиакомпании теперь обязаны выплачивать пассажирам денежную компенсацию в случае задержки рейсов более чем на три часа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во вторник Турция ввела новые масштабные правила, требующие от авиакомпаний компенсировать пассажирам значительные задержки рейсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Turkiyetoday

Предполагается, что новые меры приблизят правила авиаперевозок к стандартам ЕС и мировым тенденциям.

Согласно правилам, опубликованным Генеральным директоратом гражданской авиации Турции (SHGM) в «Официальном вестнике», авиакомпании теперь обязаны выплачивать пассажирам денежную компенсацию в случае задержки рейсов более чем на три часа по техническим или эксплуатационным причинам.

Структура компенсации варьируется в зависимости от дальности полета: на внутренних рейсах предусмотрена выплата в размере 100 евро за каждого пострадавшего пассажира.

Для международных рейсов требования возрастают в зависимости от расстояния: 250 евро для рейсов на расстояние до 1 500 километров, 400 евро для рейсов на расстояние от 1 500 до 3 500 километров и 600 евро для рейсов на расстояние более 3 500 километров.

Все компенсации будут выплачены в турецких лирах по курсу Центрального банка Турции на день выплаты.

Подходы к правам авиапассажиров в мире существенно различаются. ЕС поддерживает одну из самых всеобъемлющих систем в мире, предлагая аналогичные уровни компенсации за задержки и отмены. В отличие от этого, США фокусируются в основном на перебронированных рейсах, позволяя компенсацию до $1550 для непреднамеренно перемещенных пассажиров.

Канада пошла по среднему пути, внедрив многоуровневую систему, которая предусматривает выплату от 400 до 1 000 канадских долларов за задержки, находящиеся под контролем авиакомпании, в то время как индийская система предусматривает выплаты в размере от 5 000 до 20 000 рупий в зависимости от обстоятельств.

Некоторые страны, например Австралия, в первую очередь полагаются на политику, специфичную для авиакомпаний, другие переходят к более стандартизированным, предписанным правительством мерам защиты.

Ранее в Казахстане из-за участившихся задержек рейсов, общественность потребовала принять меры в отношении авиаперевозчиков. Однако вице-министр транспорта Талгат Ластаев заявил, что любые денежные санкции в итоге лягут на плечи пассажиров. 

#Турция #компенсация #задержка #авиарейсы #правила

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