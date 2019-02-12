​Тушите свет!

Вводится новая схема

То, что тарифы на электричество в Актау претерпят изменения, стало известно еще в конце 2018-го. Как пояснили в местном исполнительном органе, согласно действующему законодательству в системе должны быть задействованы три основных звена – это предприятие – владелец генерирующих мощностей, компания, передающая электроэнергию по своим сетям, и структура, занимающаяся ее продажей. В Мангистауской области данная схема стала действовать с начала текущего года.

До этого отпуск электрической энергии осуществляло ТОО

«МАЭК-Казатомпром» – единственная в регионе компания – производитель электричества, руководство которой в конце 2018 года объявило о расторжении договоров электроснабжения с физическими и юридическими лицами.

Было объявлено, что тариф на электроэнергию в Актау на 1 января 2019 года составит 17,62 тенге за кВт⋅час с НДС. В его структуру вошли: 13,03 тенге за кВт⋅час – доля ТОО «МАЭК-Казатомпром», 2,80 тенге за кВт⋅час – доля ГКП «АУЭС» и 1,79 тенге за кВт⋅час – доля энергоснабжающей компании.

Причем, как сообщили местные власти, из 1,79 тенге за кВт⋅час тарифа 1,12 тенге уйдут в АО «KEGOC», а затем вернутся в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и будут израсходованы на мероприятия по модернизации оборудования.

Оставшиеся 0,67 тенге за кВт⋅час остаются для содержания расчетно-кассовых отделений, персонала. Данные расходы, как выяснилось, готово взять на себя ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», которое в конце 2018 года размес­тило в местных средствах массовой информации публичный договор с ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Разумеется, документ вызвал у населения ряд вопросов. В особенности людей интересовало, на каком основании был сделан выбор в пользу именно этой компании, ведь в регионе их несколько. В ходе брифинга, организованного на площадке ТОО «МАЭК-Казатомпром», его специалисты заявили, что тендеры на предоставление данных услуг не проводились, и по закону они не предполагаются в принципе.

Первая причина, почему руководство «МАЭК-Казатомпром» решило остановиться на этой компании, – она находится у МАЭКа на аутсорсинге. Кроме того, энергетики сообщили, что, помимо данного ТОО, с намерением заключить договор к ним никто не обращался. А это, заметим, не мудрено, раз тендер не проводился.

На резонный вопрос о том, ударит ли новое звено в схеме энергоснабжения по карману потребителей, представители ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» заверили: тариф на электроэнергию увеличен не будет, напротив, для экономии средств абонентов намечено внедрить дифференциацию. Причем, чтобы переоформить необходимые для этого документы, физическим лицам никуда не придется ходить.

Успеть за 10 дней

В январе текущего года стало ясно, что продавцы электричества о многом умолчали. Жители Актау стали получать от ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» уведомления, в которых значилось, что плата за потребляемую энергию определяется с учетом численности проживающих в квартире. По такому случаю новая компания (обещавшая, что никому никуда ходить не надо!) потребовала в десятидневный с момента получения уведомления срок представить персональную адресную справку на каждого прописанного в квартире жильца, сведения о собственнике и даже… справку об обременениях.

В случае несвоевременного предоставления документов ТОО грозилось применить санкции.

Горожане оборвали телефоны новой структуры, пытаясь выяс­нить, чем вызваны столь сжатые сроки и зачем компании, скажем, справки об обременении? Она что, кредиты раздает или недвижимос­тью торгует?

Чтобы несколько поубавить ажио­таж, уведомления разносить перестали, а через несколько дней представителей СМИ пригласили на пресс-конференцию, в ходе которой директор Актауского городского филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» Абзал Тулемисов сообщил: срок сдачи документов продлен до 1 марта. Кроме того, общественнос­ти представили сетку тех самых дифференцированных тарифов с применением норм потребления на одного человека.

Согласно данной сетке, превышенная часть лимита должна быть оплачена по тарифу следующего уровня. В случае если потребитель не желает применять дифференцированный тариф, оплата ему будет произведена по основному тарифу – 17,62 тенге за кВт⋅час. По этой же цене будет отпускаться и электроэнергия, потраченная жителями многоквартирных домов на общедомовые нужды.

Ознакомившись с новыми условиями потребления электроэнергии, актаусцы произвели нехитрые расчеты на основании предыдущих квитанций, особенно за летние месяцы, когда в жару +40 0С в квартирах круглые сутки работает сплит-система. И поняли, что платить придется значительно больше.

Тогда у населения возник вопрос: почему в Мангистауской области с ее жарким климатом на одного человека в месяц определена норма лишь в 70 кВт⋅час электроэнергии, оплачиваемой по минимальному тарифу? Кто эти нормы утверждал, проверял их обоснованность?

К сожалению, присутствующий на пресс-конференции заместитель руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) Бахыт Бекмуратов по существу ничего определенного не сказал, кроме общих фраз о том, что энергоснабжающие организации, мол, являются субъектами конкурентного рынка, их внутренние нормы (а 70 кВт⋅час – это норма потребления внут­ри тарифа) комитет не регулирует. Лишь в случае нарушения Предпринимательского кодекса РК данный факт может быть рассмотрен, но только по жалобам потребителей.

Общественные слушания

Примерно через неделю после этой пресс-конференции исполнительная власть наконец решила провести общественные слушания. Надо ли говорить, что развернулась бурная полемика И больше всего люди напирали на пресловутые 70 кВт⋅час.

– Я изучил квитанцию за август, когда в Актау самый пик жары. Семья из трех человек тогда за месяц сожгла в кондиционерах 1 000 кВт⋅час, что обошлось примерно в 15 тысяч тенге. По тарифам, которые вводятся сегодня, получится уже 22 тысячи. Где же обещанная скидка? – задался воп­росом один из жителей.

В свою очередь юристы регионального общества по защите прав потребителей, изучив публичный договор, опубликованный в конце года, сочли, что он не может являться офертой, поскольку компания не указала в нем цены на электроэнергию, а обнародовала их позднее.

То, что нововведения в таком коммунально-бытовом вопросе, как энергоснабжение, могут вызвать громкий резонанс, власти региона, видимо, поняли лишь после того, как видеозаписи общественных слушаний попали в Интернет. Буквально на следующий день был объявлен новый, экстренный по сути и третий по счету брифинг, который вообще-то и должен был быть первым. Тогда, возможно, отпала бы надобность в двух других… Для очередного общения со СМИ на него была отправлена «тяжелая артиллерия». Ситуацию прокомментировал заместитель акима Мангистауской области Уркен Бисакаев.

Он внес долгожданную ясность относительно ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» и законности присутствия этой компании на энергетическом рынке Мангистау. С юридической точки зрения все у нее оказалось в полном ажуре: ТОО имеет бессрочную лицензию, позволяющую действовать на территории всей страны, в управлении юстиции Актау зарегистрирована, в реестре налогоплательщиков состоит.

Что касается дифференцированных тарифов, то, как сообщил заместитель акима области, закон их подразумевает, а введены они для того, чтобы жители стремились к экономии электроэнергии.

Однако горожане настояли на том, чтобы дифференцированные тарифы, утвержденные еще в 2009 году, были пересмотрены, поскольку норму потребления в 70 кВт⋅час в месяц на одного человека собравшиеся, учитывая климатические особенности региона, сочли мизерной. На анализ ситуации Уркен Бисакаев попросил неделю.

Рассмотрели и решили

Встреча СМИ с представителями местного исполнительного органа под председательством Уркена Бисакаева не заставила себя долго ждать, брифинг состоялся даже раньше, чем через неделю. На нем замакима области сообщил буквально следующее.

– Мы всесторонне рассмотрели сложившуюся ситуацию и пришли к выводу: дифференцированный тариф в настоящее время внед­ряться не будет. Если по Актау в прошлом году тариф на электроэнергию составлял 19,42 тенге за кВт⋅час, то на сегодняшний момент будет 17,29 тенге. Если в пригородном поселке Приморском цена энергии составляла 22,72 тенге за кВт⋅час, то начиная с 1 января тариф будет составлять 17,29 тенге с НДС, – отметил Уркен Бисакаев.