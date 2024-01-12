Творчество без границ Статьи 12 января 2024 г. 3:30 2 Любовь Доброта Треть детей, занимающихся в образовательных кружках и творческих студиях туркестанского Дворца школьников, – выходцы из социально уязвимых семей. фото автора Дополнительное образование здесь получают в общей сложности порядка полутора тысяч учащихся городских школ. Они имеют возможность развивать свои таланты, изучать английский язык, осваивать народные ремесла. Приоритет при зачислении получают дети из многодетных и малоимущих семей. Так, бесплатно дополнительное образование получают дети 86 обладательниц подвески «Алтын алқа», 210 – «Күміс алқа», 68 мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей, пять детей с особыми потребностями, 67 ребят – из семей, получающих адресную социальную помощь. По информации директора Дворца школьников Индиры Окаповой, помимо работы основных кружков, ими реализовано несколько авторских проектов республиканского уровня. Один из них – ІІІ Республиканский онлайн-конкурс Jas Talant, организованный Дворцом школьников в рамках меморандума о сотрудничестве с МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи, Международным университетом туризма и гостеприимства, ЮКУ им. М. Ауэзова. Он состоял из нескольких туров. Победители получили возможность бесплатного обучения в государственных университетах. Любопытен еще один проект – «Ісмер ана». Он рассчитан не только на детей и подростков, но и на многодетных и малообеспеченных женщин, не имеющих специальности. В кружке «Проектирование моделей одежды» и в швейной мастерской Дворца школьников они осваивают искусство шитья. Проект «Ісмер ана» оказался весьма востребованным. Женщин он привлекает возможностью научиться рукоделию. Сейчас обучение проходит седьмая группа. Среди выпускниц есть те, кто теперь может шить для своих детей, а для некоторых умение шить стало маленьким бизнесом. #дети #Образование #творчество #досуг #кружки #Ісмер АНА