Творчество без границ

Дополнительное образование здесь получают в общей сложности порядка полутора тысяч учащихся городских школ. Они имеют возможность развивать свои таланты, изучать английский язык, осваивать народные ремесла.

Приоритет при зачислении получают дети из многодетных и малоимущих семей. Так, бесплатно дополнительное образование получают дети 86 обладательниц подвески «Алтын алқа», 210 – «Күміс алқа», 68 мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей, пять детей с особыми потребностями, 67 ребят – из семей, получающих адресную социальную помощь.

По информации директора Дворца школьников Индиры Окаповой, помимо работы основных кружков, ими реализовано несколько авторских проектов республиканского уровня. Один из них – ІІІ Республиканский онлайн-конкурс Jas Talant, организованный Дворцом школьников в рамках меморандума о сотрудничестве с МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясауи, Международным университетом туризма и гостеприимства, ЮКУ им. М. Ауэзова. Он состоял из нескольких туров. Победители получили возможность бесплатного обучения в государственных университетах.

Любопытен еще один проект – «Ісмер ана». Он рассчитан не только на детей и подростков, но и на многодетных и малообес­печенных женщин, не имеющих специальности. В кружке «Проектирование моделей одежды» и в швейной мастерской Дворца школьников они осваивают искусство шитья.

Проект «Ісмер ана» оказался весьма востребованным. Женщин он привлекает возможнос­тью научиться рукоделию. Сейчас обучение проходит седьмая группа. Среди выпускниц есть те, кто теперь может шить для своих детей, а для некоторых умение шить стало маленьким бизнесом.