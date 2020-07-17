В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 1 707 человек. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 17 июля сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 707 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 782 без клинических проявлений", - говорится в информации.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 214 / 73 город Алматы - 282 / 120 город Шымкент - 55 / 28 Акмолинская область - 45 / 26 Актюбинская область - 51 / 34 Алматинская область - 57 / 29 Атырауская область - 181 / 132 Восточно-Казахстанская область - 130 / 55 Жамбылская область - 89 / 56 Западно-Казахстанская область - 108 / 58 Карагандинская область - 128 / 49 Костанайская область - 53 / 13 Кызылординская область - 93 / 37 Мангистауская область - 53 / 32 Павлодарская область - 83 / 21 Северо-Казахстанская область - 65 / 7 Туркестанская область - 20 / 12