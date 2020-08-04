У 185 тысяч казахстанских школьников нет компьютеров

Общество
Айдана Демесинова
У 185 тысяч казахстанских школьников нет компьютеров. О дефиците техники на заседании Правительства рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Местными исполнительными органами с начала года идет активная работа по приобретению компьютерной техники для школ. Есть дефицит. Об этом надо говорить открыто. На сегодня у 185 тысяч школьников республики нет компьютеров. Мы видим дефицит компьютеров, особенно в многодетных и малообеспеченных семьях", – сказал Аймагамбетов.

Он отметил, что меры по решению этой проблемы уже принимаются.

"До 1 сентября более 500 тысяч детей данной категории будут обеспечены компьютерной техникой. 24 тысячи педагогов также сегодня не имеют персональных компьютеров, еще 2 тысячи педагогов не имеют доступа к интернету. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование", – добавил министр.

Популярное

Все
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Бибисара Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026
Дожди прогнозируются по республике в эту пятницу
В Шымкенте выявили крупную партию нелегальных куриных яиц
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Да будет газ!
Насосные станции обновят поэтапно
Основа национальной идентичности
Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon
Зеленый коридор для скорой
Посевная проходит без сбоев
Укреплять интеллектуальный потенциал нации
Подведены итоги природоохранных инициатив
Из зерна получают… горючее
Жестовый язык может обрести официальный статус
Класс будущего
Домбра в помощь учебнику
Дочь – это не сын
Твой выбор
От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Педагог с большой буквы
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Система не прощала веры: в чем феномен новой книги Хайдара Байзакова
В Актау откроется консульство РФ
Как сделать бизнес экологичным?
Ученики завоевали более 1 000 медалей
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Где в мире больше всего рождается детей
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

На востоке начали готовить пляжи
Когда сигареты опасны вдвойне
Родителям малышей, родившихся в День госсимволов, вручили п…
Работники коммунальной службы исполнили гимн республики в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]