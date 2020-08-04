У 185 тысяч казахстанских школьников нет компьютеров. О дефиците техники на заседании Правительства рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Местными исполнительными органами с начала года идет активная работа по приобретению компьютерной техники для школ. Есть дефицит. Об этом надо говорить открыто. На сегодня у 185 тысяч школьников республики нет компьютеров. Мы видим дефицит компьютеров, особенно в многодетных и малообеспеченных семьях", – сказал Аймагамбетов.
Он отметил, что меры по решению этой проблемы уже принимаются.
"До 1 сентября более 500 тысяч детей данной категории будут обеспечены компьютерной техникой. 24 тысячи педагогов также сегодня не имеют персональных компьютеров, еще 2 тысячи педагогов не имеют доступа к интернету. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование", – добавил министр.