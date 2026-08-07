У граждан высокие ожидания от выборов в Курултай – опрос общественного мнения

Институт евразийской интеграции в ходе проведенного онлайн-брифинга для СМИ продолжил презентовать результаты социологического исследования, проведенного с 16 по 26 июля 2026 года в рамках изучения различных аспектов электорального поведения казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечалось ранее, в массовом опросе граждан (face-to-face) приняли участие 4 000 респондентов в 17 областях Казахстана и гг. Астана, Алматы, Шымкент.

Опрос показал, что в обществе формируются вполне четкие и прагматичные представления об избирательных кампаниях, роли и функциях политических партий, а также высокие позитивные ожидания от проводимых политических реформ.

В свете проходящих выборов депутатов Курултая наибольший интерес представляют ряд зафиксированных показателей.

Первое. Общий замер электоральной активности показал, что среди опрошенных 78,2% граждан принимают участие в голосовании на выборах и референдумах.

При этом, характерно, что с каждой следующей кампанией участие граждан в голосовании росло. Согласно ответам респондентов, в парламентских выборах 2023 года участвовали 53,4% опрошенных, в референдуме 2024 года – 63,4%, в референдуме 2026 года – 75,3%. Следует отметить, что результаты опроса максимально приближенно сходятся с официальными данными ЦИК РК.

Второе. Что касается мотивов участия на референдуме по принятию новой Конституции РК, то, здесь граждане обозначили следующие причины и мотивы:

71% граждан считают голосование своим гражданским долгом.

69,6% респондентов посчитали важными проводимые политические реформы.

31,4% – считают голосование своим неотъемлемым демократическим правом.

18% – потому что достигли возраста, когда имеют право голосовать.

(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Вероятнее всего, эти же факторы электоральной активности могут быть определяющими 23 августа.

Третье. Был выявлен ТОП-7 основных источников информации, из которых опрошенные казахстанцы обычно узнают о проводимых избирательных процессах: телевидение – 51,6%, Instagram – 44,5%, новостные интернет-порталы – 32,5%, общение с членами семьи и родственниками – 27,4%, TikTok – 23,8%, на рабочем месте, в организации – 22,5%, общение с друзьями – 21,7%.

(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Эти результаты показывают, что телеканалы не уступают лидерство в общем медиапотреблении политического контента, и из социальных сетей наибольшей популярностью пользуются Instagram и TikTok. Также люди продолжают узнавать об электоральных событиях и обсуждать их в своем ближайшем ежедневном окружении.

Четвертое. У большинства казахстанцев создание однопалатного Курултая, как и принятие новой Конституции, ассоциируется с позитивными изменениями. Результаты опроса показывают, что у граждан высокие ожидания от выборов в Курултай.

Так, 68% респондентов ответили, что ждут от выборов в Курултай перемен в своей жизни к лучшему.

При этом, конкретизация общественных оценок показала следующую картину.

48,8% опрошенных уверены, что выборы пройдут честно.

43,3% ожидают, что избранные депутаты Курултая будут отстаивать интересы граждан.

35,9% полагают, что с приходом новых депутатов улучшится социально-экономическое положение народа.

23,8% рассчитывают, что новые депутаты смогут повысить уровень политической культуры.

22,3% хотят, чтобы депутаты всегда были доступны и открыто общались со своими избирателями.

(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Пятое. На вопрос «Что должна в первую очередь осуществлять политическая партия в Казахстане, чтобы быть эффективной?» предпочтения респондентов распределились следующим образом.

ТОП-3 требований граждан к партиям:

44% отметили, что партия должна стремиться к экономическому росту и процветанию страны,

32,4% – транслировать ясное видение будущего,

33,2% – делать акцент на работе по обеспечению социального благополучия и равенства.

Также респонденты отметили, что партии должны иметь сильных харизматичных лидеров (29,9%), уметь грамотно работать с законами и продвигать только те из них, что приносят прямую пользу народу (29,8%), быть приверженной демократии (20,1%), уметь постоянно коммуницировать с избирателями, в том числе через СМИ и социальные сети (20%).

(сумма ответов больше 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Таким образом, можно констатировать, что вовлеченность казахстанцев в общественно-политические и электоральные процессы растет. В целом, повышается интерес к политическим событиям.

Вышеприведенные результаты этого социологического исследования могут быть полезны политическим партиям, которые сейчас участвуют в предвыборной гонке. Это позволит скорректировать как методы, каналы и содержание агитации, так и в целом стратегию электорального позиционирования, что имеет высокую значимость в середине агитационного периода.

Выборка является репрезентативной по выделенным параметрам (область, место жительства (город/село), пол, возраст, этническая принадлежность), которые приближены к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет (согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на апрель 2026 года). Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,54%.