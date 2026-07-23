Регионы и новая Конституция: в Петропавловске прошла площадка «КИСИ GPS»

Сегодня в Петропавловске состоялось заседание Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» на тему «Новая конституционная архитектура Казахстана: взгляд регионов».

Фото: КИСИ

Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В обсуждении приняли участие ведущие эксперты, представители научного сообщества, юристы, политологи, руководители неправительственных организаций и члены Общественного совета региона.

Участники экспертной площадки обсудили региональное измерение конституционных преобразований, роль местного самоуправления и гражданского общества в реализации новой Конституции, развитие общественного диалога, политических партий и новых институтов общественного участия.

Открывая заседание, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил, что принятие новой Конституции открыло новый этап развития страны, основанный на принципах справедливости, верховенства закона, ответственности и равных возможностей.

Директор КИСИ подчеркнул, что новая политическая архитектура усиливает роль политических партий, которые должны вести системную работу с населением. Создание института Қазақстан Халық Кеңесі открывает дополнительные возможности для представительства интересов регионов и развития общественного диалога. Отдельное внимание он уделил потенциалу Северо-Казахстанской области в развитии современной аграрной экономики, цифровых технологий, искусственного интеллекта и инноваций.

Директор Института развития местного самоуправления Сергей Худяков отметил, что Новая Конституция усилила полномочия маслихатов, расширила возможности местных бюджетов, общественного контроля и Бюджета народного участия. Также общественный деятель подчеркнул, что предстоящие выборы в Курултай проходят в русле последовательной политической модернизации страны и являются логичным продолжением конституционных реформ.

Председатель Северо-Казахстанского областного молодежного объединения «Ассамблея жастары», член Общественного совета Северо-Казахстанской области Дарига Смаилова рассказала о необходимости вовлечения молодежи в общественную и политическую жизнь. По словам спикера, участие в выборах является не только конституционным правом, но и важным проявлением гражданской ответственности.

Заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс по СКО» Асель Есжанова отметила, что ключевой особенностью новой избирательной модели стал переход к полностью пропорциональной системе, при которой все 145 депутатов Курултая будут избираться по партийным спискам. По ее мнению, такой подход усиливает роль политических партий, смещает конкуренцию в сторону программ и командной ответственности, способствует обновлению партий и снижает популизм.

Представитель МОО «Молодежный маслихат СКО» Тимур Альжанов отметил, что нынешняя избирательная кампания отвечает общественному запросу на обновление политической системы. По его словам, партии обновили руководящие составы, привлекают молодых лидеров и предлагают обществу новые идеи и программы.

Участники заседания Национальной экспертной площадки «КИСИ GPS» пришли к выводу, что успешная реализация новой Конституции во многом будет зависеть от активного участия регионов, развития местного самоуправления, институтов гражданского общества и постоянного диалога между государством и гражданами.