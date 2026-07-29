Большинство молодежи считает соблюдение закона и порядка обязанностью каждого – опрос КИОР

По данным социсследования, проведенного Казахстанским институтом общественного развития по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации за II квартал (2 400 респондентов из всех регионов Казахстана), информированность граждан о реализации принципа «Закон и Порядок» составляет 87,3%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высокая значимость для населения данного принципа, выступающего одним из ключевых приоритетов политики Президента К.К.Токаева, свидетельствует о широком запросе граждан на развитие государства, основанного на справедливости, ответственности и неукоснительном соблюдении закона.

При этом данная идеологема одинаково хорошо знакома жителям городов и сел: в сельской местности о ней знают 85,1% жителей. Это опровергает стереотипное представление о том, что государственная повестка доходит преимущественно до крупных городов.

Исследование показывает, что данный конституционный принцип полностью соответствует общественному запросу. Независимо от возраста, граждане практически одинаково высоко оценивают важность соблюдения закона и порядка, что свидетельствует о формировании устойчивого общественного консенсуса относительно значения законности как одного из базовых условий развития страны.

Кроме того, большинство граждан рассматривают соблюдение закона и порядка как сферу совместной ответственности государства и каждого человека. Такой подход соответствует принципам новой Конституции, основанным на взаимной ответственности государства и общества за укрепление законности, общественной безопасности и правовой культуры.

По данным социологического исследования, отвечая на вопрос, кто в первую очередь несет ответственность за соблюдение закона и порядка в стране, респонденты распределили ответы следующим образом: 43,6% считают, что ответственность в равной степени несут государство и граждане; 30,6% полагают, что ответственность лежит на каждом казахстанце.

Таким образом, 74,2% населения связывают обеспечение закона и порядка с личной ответственностью граждан полностью либо совместно с государством.

Возрастной анализ показывает устойчивость данной позиции во всех поколениях. При этом наиболее высокий показатель личной ответственности демонстрирует молодежь: 52,8% граждан в возрасте 18-28 лет считают, что за соблюдение закона и порядка в первую очередь отвечает каждый гражданин.

Полученные данные также позволяют оценить приоритетность отношения граждан к ключевым президентским инициативам, важнейшим гражданским установкам и уровню удовлетворенности состоянием инфраструктуры.

Президентскую концепцию «Таза Қазақстан» в числе приоритетных называют 67,1%. Идея о чистой стране и чистых помыслах объединяет поколения и профессии: инициативу в равной мере поддерживают студенты – 65,4% и средняя возрастная группа 46–60 лет – 68,8%, занятые индивидуальной трудовой деятельностью – 66,3% и респонденты с высшим образованием – 67,0%. «Чистая» повестка выходит за пределы бюджетного и корпоративного секторов, идея «Таза Қазақстан» начинает идейно охватывать самую широкую аудиторию.

Наблюдается рост удовлетворенности состоянием инфраструктуры, при этом доля положительных оценок по отдельным объектам и услугам в текущем периоде доходит до 78%. Наиболее высокий уровень удовлетворенности зафиксирован в отношении доступности социально значимых объектов.

На верхней строчке «инфраструктурного рейтинга» – школы: четверо казахстанцев из пяти, или 78,9%, довольны их доступностью. Кроме того, наиболее высокий уровень удовлетворенности зафиксирован в отношении доступности учреждений культуры(73,8%), детских садов (73,5%) и спортивных комплексов (72,3%). Высокую оценку также получило наличие мест для отдыха и прогулок (73,7%).

По данным корреляционного анализа, наиболее высокую удовлетворенность и информированность о работе государства дают семьи с детьми, многодетные семьи, молодежь до 28 лет, а также работники бюджетных организаций. При этом чем крупнее семья и чем прочнее связь человека с местом, работой и детьми, тем выше оценки деятельности государственных институтов.

Важность Года цифровизации и искусственного интеллекта, инициированного Главой государства, подчеркивают 66% казахстанцев.

Инициатива ожидаемо говорит на языке молодого поколения: в возрастной группе 18-28 лет ее поддерживают 65,2%, в наиболее экономически активной группе 29-5 лет – 68,6%.

Кроме того, 60,7% респондентов в целом выступают за активную интеграцию технологий искусственного интеллекта в ключевые сферы развития страны. Технологическая повестка быстрее всего закрепляется там, где от нее зависит будущее трудоустройство – среди студентов и молодежи.

В целом, исследование показывает, что общество поддерживает целостную стратегию развития страны. Наибольший общественный отклик получают инициативы, непосредственно связанные с повышением качества жизни граждан, технологическим развитием, совершенствованием системы государственного устройства, развитием образования и формированием современной экологической культуры. Это свидетельствует о запросе общества на последовательное развитие, основанное на современных ценностях и долгосрочных приоритетах.