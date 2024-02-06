У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

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Букингемский дворец подчеркнул, что Карл III решил публично рассказать о своем лечении, чтобы побудить большее число мужчин пройти обследование

Фото: eadaily.com

Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявлена раковая опухоль и что монарх начал проходить «соответствующий курс лечения», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

Рак был обнаружен во время недавнего лечения, которое король проходил из-за аденомы простаты, уточняется в заявлении дворца.

Во дворце также отметили, что король будет реже присутствовать на публичных мероприятиях, эти обязанности на время прохождения курса лечения примут на себя другие старшие члены королевской семьи. Этот статус имеют его супруга, королева Камилла, сын — принц Уильям, брат — принц Эдвард и сестра — принцесса Анна.

Карл III по-прежнему продолжит выполнять свою конституционную роль главы государства, в том числе оформление государственных документов и частные встречи. К таковым относятся и аудиенции с премьер-министром: они продолжат встречаться еженедельно. Если врачи посоветуют минимизировать очные встречи, то будут приняты соответствующие меры.

На тот случай, если король не сможет выполнять свои обязанности как глава государства, существует отлаженная конституционная процедура. В подобном случае обязанности переходят к «государственным советникам». В их число входят королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна и принц Эдвард. Принц Гарри и герцог Йоркский (он же принц Эндрю) к ним больше не относятся, поскольку не являются работающими членами королевской семьи.

Также сообщается, что принц Гарри, живущий в Калифорнии, поговорил с отцом и в ближайшие дни приедет в Великобританию.

В понедельник утром 75-летний король вернулся в Лондон из Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. В официальном сообщении также говорится, что он будет проходить лечение амбулаторно. Подавляющая часть онкологической терапии проводится амбулаторно. Но даже это охватывает огромный спектр возможного лечения.

Отмечается, что король Карл III лично рассказал о своем диагнозе ближайшим членам семьи, в том числе принцам Уильяму и Гарри, а также братьям и сестре: принцессе Анне и принцам Эндрю и Эдварду.

Букингемский дворец подчеркнул, что Карл III решил публично рассказать о своем лечении, чтобы побудить большее число мужчин пройти обследование.

- Его величество были рады полученной возможности повысить осведомленность общества об этой медицинской проблеме. После его заявления на сайте Национальной службы здравоохранения был отмечен резкий рост запросов (на 1000%) о проблемах и заболеваниях предстательной железы, - отметили во дворце.

 

 

 

#Великобритания #лечение #заявление #дворец #король #рак

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