У Минздрава - новый министр

Акмарал Альназарова стала министром здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Сената

"Указом главы государства Альназарова Акмарал Шарипбаевна назначена министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимала Ажар Гиният.

Акмарал Альназарова - депутат Сената парламента РК от Кызылординской области.

В разные годы работала врачом приемного покоя городской детской больницы в Кызылорде, младшим научным сотрудником Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии, начальником управления здравоохранения Кызылординской области.

Занимала должность в Комитете по контролю в сфере оказания медицинских услуг министерства здравоохранения РК, была директором Кызылординского медицинского колледжа, замакима Кызылординской области и др.