У Минздрава - новый министр

Президент, Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство
101

Акмарал Альназарова стала министром здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 

Фото: пресс-служба Сената

"Указом главы государства Альназарова Акмарал Шарипбаевна назначена министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимала Ажар Гиният. 

Акмарал Альназарова - депутат Сената парламента РК от Кызылординской области.

В разные годы работала врачом приемного покоя городской детской больницы в Кызылорде, младшим научным сотрудником Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии, начальником управления здравоохранения Кызылординской области.

Занимала должность в Комитете по контролю в сфере оказания медицинских услуг министерства здравоохранения РК, была директором Кызылординского медицинского колледжа, замакима Кызылординской области и др.

 

#Токаев #назначение #Минздрав

Популярное

Все
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Сельский Айболит
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Солдат-полиглот
Остались у разбитого… проселка
Ожидание в колейке
«Слили или не слили?» – таким почти шекспировским вопросом задались экологи на востоке республики
От ответственности до безответственности недалеко
Что степь без скакунов…
Демократия должна быть рациональной
Бьет – значит длинный язык?
В Семее горит торговый центр
В ряде школ Алматинской области с момента их ввода в эксплуатацию не проводился капитальный ремонт
Прогрессивной нации – прогрессивное законодательство
У короля Великобритании Карла III обнаружили рак
Шымкентского чиновника задержали на совещании в акимате - видео
О трендах и стратегиях
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Главный выбор Казахстана
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе пройдет в Астане
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Минобороны просит вернуть базовую пенсию военным пенсионерам, уволенным после 1 января 2016 года
Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за один год
Дайте лед!
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
12 кг гашиша изъяли у мужчины в Астане
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
С позиций не отступили
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

В МЧС сменили руководителя
Минэнерго вновь возглавил Алмасадам Саткалиев
Министром финансов стал Мади Такиев
Серик Жумангарин остался вице-премьером

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]