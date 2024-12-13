Убийство Шерзата Болата: расследование близится к завершению

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Прокуратура Алматинской области сделала заявление по поводу резонансного убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В надзорном органе проинформировали, что досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата находится на стадии завершения, необходимые следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны.

«На данный момент ожидаются результаты экспертизы, после чего дело будет передано участникам процесса для ознакомления. Кроме того, сообщаем, что ход расследования по уголовным делам о поджоге дома К. Нурумова и суициду Н. Гаипбаева находится на контроле Генпрокуратуры. Призываем общественность воздержаться от распространения недостоверной информации», – говорится в официальном сообщении. 

В прокуратуре призвали граждан доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов.

Напомним, в начале октября в Талгаре Алматинской области был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. На днях был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно.Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова завели уголовное дело. 

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству. 

#суд #расследование #прокуратура #убийство #Шерзат Болат

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