С начала уборки в июле и по сегодняшний день убрано свыше 311 тыс. га зерновых колосовых культур, получено более 462 тыс. тонн пшеницы и ячменя. Кроме того, собрано 58,2 тыс. тонн картофеля, 334,4 тыс. тонн овощей, 3,2 тыс. тонн масличных и около 336 тыс. тонн бахчевых культур.

Параллельно в рамках подготовки к предстоящей зиме для домашнего скота фермерских хозяйств заготовлено 1,7 млн тонн сена, 113,4 тыс. тонн сенажа и 408,7 тыс. тонн соломы. Всего же в текущем году в регионе планируется собрать 3,8 млн тонн сельскохозяйственной продукции.