Уборка идет полным ходом

Сельское хозяйство
5
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Уборка урожая в Жамбылской области идет полным ходом. В нынешнем году сельскохозяйственные культуры были посеяны на 640 тыс. га, это на 14 тыс. га больше, чем в прошлом сезоне. По информации акимата области, львиную долю площадей по традиции занимают зерновые и зернобобовые (362 тыс. га), а также кормовые (181,3 тыс. га). Немалая часть отведена под масличные (38 тыс. га) и овощи (31,1 тыс. га). Оставшийся клин выделен для бахчевых, картофеля и сахарной свеклы.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С начала уборки в июле и по сегодняшний день убрано свыше 311 тыс. га зерновых колосовых культур, получено более 462 тыс. тонн пшеницы и ячменя. Кроме того, собрано 58,2 тыс. тонн картофеля, 334,4 тыс. тонн овощей, 3,2 тыс. тонн масличных и около 336 тыс. тонн бахчевых культур.

Параллельно в рамках подготовки к предстоящей зиме для домашнего скота фермерских хозяйств заготовлено 1,7 млн тонн сена, 113,4 тыс. тонн сенажа и 408,7 тыс. тонн соломы. Всего же в текущем году в регионе планируется собрать 3,8 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

#сельское хозяйство #уборка #урожай

