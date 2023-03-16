Участие Токаева во внеочередном саммите Организации тюркских государств – самое главное

Лидер Казахстана заявил о важности укрепления сотрудничества тюркского мира в условиях текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств начался с минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Турции.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за предложение провести встречу глав тюркских государств и выразил признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанное гостеприимство. Лидер Казахстана вновь выразил соболезнования родным и близким погибших в результате разрушительного землетрясения, а также всему турецкому народу.

"Считаю, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов. У казахов есть поговорка "Разделенное горе становится меньше". Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана незамедлительно протянул руку помощи турецким братьям. Наши спасатели и врачи отправились в Турцию для оказания помощи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь. Разрушительное землетрясение не оставило равнодушными и наших граждан. Наш народ оказал поддержку братскому народу в это трудное время. У казахов есть хорошая традиция "Асар". Вместе люди протягивают руку помощи нуждающимся. С этой целью из Казахстана в Турцию прибыли многочисленные волонтеры, которые помогали, не покладая рук. Это истинные патриоты, люди большой души, которые всегда находятся на передовой, если случится беда. Очень важно участие волонтеров в наших общих делах. Поэтому я приглашаю представителей стран – членов нашей организации на Форум волонтеров, который пройдет в Астане в этом году. Как говорится, "Легка ноша, поднятая сообща". Мы готовы и дальше поддерживать братскую Турцию", – сказал глава государства.

Президент сообщил, что казахстанская сторона готова построить социальный объект в зоне бедствия. Он высоко оценил усилия международного сообщества по оказанию помощи Турции.

"Приветствуем инициативу наших партнеров в Европе по проведению Международной конференции доноров. Уверен, что в реализации таких инициатив примут участие и тюркские страны. В самый критический момент тюркские государства продемонстрировали свою солидарность и отзывчивость. Пусть крепнет наше единство и становится прочнее наше сотрудничество, которое всегда опирается на взаимную поддержку", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи глава государства обратил внимание на важность темы саммита "Управление стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь". По его мнению, рост числа природных и техногенных катастроф становится одной из наиболее актуальных международных проблем.

Президент подчеркнул, что в столь сложный период Казахстан является активным участником гуманитарных усилий. Он акцентировал внимание на важности оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на укрепление взаимодействия между Секретариатом ОТГ и странами-участницами.

"Необходимо объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус секретариата гражданской защиты организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия, в том числе курсы повышения квалификации и обучения спасателей", – сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил необходимость повышения готовности поисково-спасательных служб. С этой целью он предложил разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в случае критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность обмена информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Он сообщил, что этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Глава государства пригласил спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предложил организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы.

Лидер Казахстана заявил о важности укрепления сотрудничества тюркского мира в условиях текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

"Наша организация заняла достойное место на международной арене. Нашим странам необходимо вывести политическое, экономическое и культурное взаимодействие на новый уровень. Это одно из приоритетных направлений внешней политики Казахстана", – подчеркнул президент.

Глава государства пригласил своих коллег по Организации принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который планируется провести этой осенью в Казахстане.

"В этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он пожелал турецкому лидеру успеха на предстоящих президентских и парламентских выборах и выразил уверенность в том, что народ Турции поддержит его.

В завершение выступления президент Казахстана поздравил участников встречи с наступающим праздником Наурыз и высказал теплые пожелания по случаю начала священного месяца Рамазан.

В ходе саммита также выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Милли Генгеша Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.