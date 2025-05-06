Мероприятие стало частью масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан» и символизировало дружбу, устойчивое развитие и международную солидарность
В столице Казахстана в рамках Чемпионата мира VIRTUS по теннису (5–11 мая), прошла экологическая акция по посадке деревьев с участием делегаций из восьми стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Представитель Международной федерации Virtus Лесли Вайтхэд отметила высокий уровень организации чемпионата и благоустройства города.
— Я очень рада находиться здесь, в Казахстане. С первых минут после прибытия меня приятно удивила чистота и порядок — все выглядит так ухоженно, что создает атмосферу гармонии и уюта. Меня встретили на высшем уровне — с теплотой, вниманием и искренним гостеприимством. Люди здесь невероятно добрые и открытые, что сразу располагает к себе. Сегодня мы приняли участие в замечательной экологической акции — посадке деревьев. Это было по-настоящему вдохновляюще. Я горжусь тем, что стала частью такого важного и доброго дела. Это оставит след не только в природе, но и в наших сердцах, — сказала она, добавив, что в эти дни проходит Чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Лесли Вайтхэд отметила достойный уровень организации спортивного мероприятия.
— Все продумано до мелочей, чувствуется высокий профессионализм и любовь к делу. Быть здесь — это огромное удовольствие! Казахстан оставляет яркие и теплые впечатления. Спасибо за такой приём! — поделилась впечатлениями гость столицы.
Президент Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дина Темиргалиева подчеркнула символичность прошедшего мероприятия, сказав, что спорт — это не только соревнования, но и ценности.
— Посадка деревьев вместе с делегациями со всего мира — это наш вклад в будущее, где инклюзия и забота о природе идут рука об руку. Эта аллея станет живым символом того, что наш чемпионат приносит позитивные изменения не только в жизни спортсменов, но и в жизни города и общества, — добавила спикер.