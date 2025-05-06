Участники Чемпионата мира по теннису высадили деревья в Астане

Теннис,Таза Казахстан,Экология
71
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

Мероприятие стало частью масштабной экологической инициативы «Таза Қазақстан» и символизировало дружбу, устойчивое развитие и международную солидарность

В столице Казахстана в рамках Чемпионата мира VIRTUS по теннису (5–11 мая), прошла экологическая акция по посадке деревьев с участием делегаций из восьми стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Представитель Международной федерации Virtus Лесли Вайтхэд отметила высокий уровень организации чемпионата и благоустройства города.

— Я очень рада находиться здесь, в Казахстане. С первых минут после прибытия меня приятно удивила чистота и порядок — все выглядит так ухоженно, что создает атмосферу гармонии и уюта. Меня встретили на высшем уровне — с теплотой, вниманием и искренним гостеприимством. Люди здесь невероятно добрые и открытые, что сразу располагает к себе. Сегодня мы приняли участие в замечательной экологической акции — посадке деревьев. Это было по-настоящему вдохновляюще. Я горжусь тем, что стала частью такого важного и доброго дела. Это оставит след не только в природе, но и в наших сердцах, — сказала она, добавив, что в эти дни проходит Чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Лесли Вайтхэд отметила достойный уровень организации спортивного мероприятия.

— Все продумано до мелочей, чувствуется высокий профессионализм и любовь к делу. Быть здесь — это огромное удовольствие! Казахстан оставляет яркие и теплые впечатления. Спасибо за такой приём! — поделилась впечатлениями гость столицы.

Президент Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дина Темиргалиева подчеркнула символичность прошедшего мероприятия, сказав, что  спорт — это не только соревнования, но и ценности.

— Посадка деревьев вместе с делегациями со всего мира — это наш вклад в будущее, где инклюзия и забота о природе идут рука об руку. Эта аллея станет живым символом того, что наш чемпионат приносит позитивные изменения не только в жизни спортсменов, но и в жизни города и общества, — добавила спикер.

#чемпионат #деревья #экоакция #VIRTUS

Популярное

Все
Профессионал, с которым повезло работать
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
Человек-легенда
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Страховая медицина: вопросы без ответов
Посадили деревья в честь ветеранов
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
В гостях у стражей неба
Героям-казахстанцам посвящается
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
Реформы – ответ на запросы общества
«Келінжан» в новом сезоне
На учебу – в Малайзию
Он защищал блокадный Ленинград
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
9 Мая
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
Личная и национальная память
Спектр важнейших услуг
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Будет ли в столице новый сквер?
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
В Астане готовятся к военному параду
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Мангистау делает ставку на автотуризм
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Германии
Международный день сайгаков отмечают в Казахстане
Пылят, грохочут, загрязняют реки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]