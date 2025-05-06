В столице Казахстана в рамках Чемпионата мира VIRTUS по теннису (5–11 мая), прошла экологическая акция по посадке деревьев с участием делегаций из восьми стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Представитель Международной федерации Virtus Лесли Вайтхэд отметила высокий уровень организации чемпионата и благоустройства города.

— Я очень рада находиться здесь, в Казахстане. С первых минут после прибытия меня приятно удивила чистота и порядок — все выглядит так ухоженно, что создает атмосферу гармонии и уюта. Меня встретили на высшем уровне — с теплотой, вниманием и искренним гостеприимством. Люди здесь невероятно добрые и открытые, что сразу располагает к себе. Сегодня мы приняли участие в замечательной экологической акции — посадке деревьев. Это было по-настоящему вдохновляюще. Я горжусь тем, что стала частью такого важного и доброго дела. Это оставит след не только в природе, но и в наших сердцах, — сказала она, добавив, что в эти дни проходит Чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Лесли Вайтхэд отметила достойный уровень организации спортивного мероприятия.

— Все продумано до мелочей, чувствуется высокий профессионализм и любовь к делу. Быть здесь — это огромное удовольствие! Казахстан оставляет яркие и теплые впечатления. Спасибо за такой приём! — поделилась впечатлениями гость столицы.

Президент Федерации спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития Дина Темиргалиева подчеркнула символичность прошедшего мероприятия, сказав, что спорт — это не только соревнования, но и ценности.