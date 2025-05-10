Участники военного парада возвращаются в места дислокации

День Победы
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В "морской столице" торжественно встретили участников Парада Победы, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

На вокзале железнодорожной станции Мангистау состоялась торжественная встреча военнослужащих, представлявших Актауский гарнизон на военном параде в Астане.

Несмотря на ранний час, встреча прошла в праздничной атмосфере. Сотни военнослужащих, а также члены их семей и военные музыканты собрались, чтобы поприветствовать участников парада. Личный состав бригады морской пехоты, Военно-морских сил, бригады противовоздушной обороны, базы материально-технического обеспечения и военной полиции с почетом встретили своих сослуживцев.

Более месяца около 500 военнослужащих с побережья Каспия оттачивали строевую выучку и с честью представили Мангистаускую область на параде в столице.

На перроне звучала бравурная музыка военного оркестра, в воздухе витали смех и веселье. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Актауского гарнизона подполковник Азамат Сулейменов.

Позднее торжественные мероприятия продолжились уже в воинских частях. На плацу бригады морской пехоты прибывших встретили с лозунгами, девизами и воинской выправкой. По словам солдата срочной службы бригады морпехов рядового Алмаса Даулетбека, он горд тем, что принимал участие в параде. Все показали отличную строевую выучку и получили высокую оценку. А ему предоставили десять суток отпуска от имени министра обороны. Впереди у бойцов боевые стрельбы, занятия на полигоне и многое другое, но это участие в главном строевом смотре года останется в их памяти на всю жизнь.

#Актау #Мангыстау #День Победы

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