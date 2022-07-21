Участок улицы Малахова временно перекроют в Нур-Султане

В связи с проведением ремонтных работ на станции Нур-Султан переезд 8, временно будет полностью перекрыт участок улицы Малахова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города и согласно предоставленным данным филиала АО НК Қазақстан темір жолы “Акмолинское отделение магистральной сети” сообщает о начале работ на станции Нұр-Сұлтан переезд 8 (улица Малахова 805 км пк7).

В связи с этим, с 00:00 23 июля по 08:00 24 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр.

“Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ”, - говорится в сообщении управления.