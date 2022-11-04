Ученику сломали палец в школе Уральска

В городе Уральске 12-летний школьник получил травму в драке с со старшеклассником. В причинах конфликта разбирается следствие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Инцидент произошел в спортивном зале средней общеобразовательной школы №34 в Уральске.

Как рассказали в ДП, 15-летний «А» после уроков играл в спортзале в волейбол. Там же был 12-летний «К».

В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого «А» ударил ногой «К».

«В ходе драки «К», согласно заключению врача, получил открытый перелом основания ногтевой фаланги 2-го пальца левой кисти без смещения. После осмотра медработником отпущен домой.

В отношении 15-летнего подростка начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – сообщили в полиции.

С учениками школы проведена профилактическая беседа.