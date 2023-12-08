Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
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Ирина Гончарова
Вот уже некоторое время археолог из Мангистау Андрей Астафьев и его коллега из Новосибирска Евгений Богданов уверенно заявляют о том, что Великий шелковый путь из Индии в Рим проходил через полуостров Мангышлак (сейчас Мангистау. – Прим. ред.). К такому выводу ученые пришли после невероятной находки – древнего города мастеров Каракабака. По их мнению, крупный торгово-ремесленный центр, расположенный на полуострове Мангистау, существовал в период III–VI веков. Мы решили подробно изучить эту тему и узнать, действительно ли возможен такой вариант исторических событий, а также понять, почему на территории Мангистау не проводятся крупные международные исследования, подтверждающие или опровергающие эту теорию.