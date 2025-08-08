Дело всей жизни

Яркий представитель казахстан­ской философии Толеугазы Искакович внес вклад в становление отечественного гуманитарного знания, подготовил плеяду учеников и последователей.

Толеугазы Абжанов родился 7 августа 1935 года в Кемерове. В далекой Сибири его родители оказались в непростые годы. Страшный голодомор – ашаршылық – разбросал по всему миру казахов. В 1950-е годы семья вернулась на родину. Окончив школу, юный Толеу­газы поступил на историко-филологичес­кий факультет Карагандинского педагогического института. Затем ему довелось работать в школе, областном исполкоме, газете «Советтік Қарағанды» (ныне «Орталық Қазақстан»).

Но истинным призванием, делом всей жизни стала для него философия. С 1960-х и до самой смерти в 2008 году Толеу­газы Искакович трудился в Карагандинском государственном университете им. Е. А. Букетова. Более сорока лет он посвятил преподаванию и научной работе.

Важной вехой биографии стала аспирантура в Киевском государственном университете, завершившаяся защитой кандидатской диссертации. Мировоззрение молодого ученого в этот период испытало значительное влияние известного философа Павла Васильевича Копнина.

В 1990 году Толеугазы Абжанов в Алматы защитил докторскую диссертацию «Диалектика рассудка и разума в истории философии». Научным руководителем выступил корифей отечественной философии академик Жабайхан Мубаракович Абдильдин. Следует отметить, что единомышленниками, соратниками и друзьями Толеугазы Искаковича были и другие замечательные философы, среди которых особое место занимают Кажимурат Абишевич Абишев и Абдумалик Нысанбае­вич Нысанбаев.

В 1994 году по инициативе Толеугазы Искаковича в КарГУ была создана кафедра истории философии и теории культуры. Долгие годы он возглавлял эту кафедру, ставшую одним из центров развития отечественной философской мысли.

Профессор опубликовал многочисленные монографии, учебные пособия, научные статьи, руководил научными исследованиями многих аспирантов, магистрантов и студентов. Его труды стали большим шагом вперед в понимании природы мышления и других важных проблем. Особо следует отметить вышедшую на казахском языке «Краткую историю философии» («Қысқаша философия тарихы») и многочисленные пуб­ликации по истории казахской философии.

Т. И. Абжанов пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег. В историю отечест­венной философии он вошел как основатель карагандинской историко-философской школы. Ему принадлежала инициатива проведения крупных научных мероприятий, вызвавших широкий резонанс на всем постсоветском пространстве, в том числе международных конференций «Тео­ретическое наследие И. Канта в конце XX века» (1994), «Философия в начале III тысячелетия» (2000), «Достоевский и мировая культура» (2002), «Философия и культура» (2004).

Толеугазы Абжанов был поис­тине многогранной личностью. Как мыслитель он оставил пос­ле себя работы, которые дают глубокий анализ диалектики разума и рассудка в немецкой классичес­кой философии, проб­лемы социального и экзистенциального бытия человека. Его волновали вопросы национальной культуры, духовной жизни. Он обладал поистине энциклопедическими познаниями. К каждой личности, оставившей след в истории, у него было особое отношение. Он мог подолгу спорить о наследии Сократа и Платона, Канта и Гегеля, Ницше и Сартра, Витгенштейна и Хайдеггера, Абая и Шакарима.

Философ реализовал себя в роли наставника, передавая свои знания и принципы ученикам. Прошедшие школу профессора Абжанова аспиранты и магист­ранты не только защитили ученые степени, но и состоялись как научные работники, преподаватели, организаторы. Весьма широк тематический спектр их исследований. Он охватывает духовное наследие Казыбека-би, Шокана Уалиханова, Шакарима и Машхура Жусупа, проблему иллюзии в философии и другие вопросы.

Толеугазы Искакович неизменно поддерживал начинающих ученых, предлагал направления дальнейших исследований и давал строгую оценку, что, несомненно, помогло им подняться на более высокий уровень.

Т. И. Абжанов был исключительно мудрым и дальновидным педагогом. В процессе взаимодействия со студентами твердо придерживался формулы великого Иммануила Канта: «Не мыслям надобно учить, но мыслить». Яркие лекции по истории философии, немецкой классической философии и другим дисциплинам надолго запомнились многим поколениям выпускников КарГУ.

Призвание философа – соз­давать новые парадигмы, подвергать сомнению устоявшиеся догмы, расширять горизонты познания. «Философия начинается с удивления», – утверждает в диалоге «Теэтет» Платон. Мысль философа не существует в вакуу­ме, она связана с его эпохой, культурой и личными переживаниями.

Грани личности ученого

Не менее значима активная гражданская позиция Толеугазы Искаковича. Гуманитарная мысль не может быть оторвана от реальной жизни. Философ, переосмысливая общественные процессы, предлагает свое видение социального устройства и критикует существующие недос­татки. Т. И. Абжанов не оставался равнодушным к острым проб­лемам страны, пережившей на его глазах немало переломных моментов. Все его чаяния были связаны с возрождением нацио­нального духа, культурной самобытности казахского народа.

Одной из самых животрепещущих тем, волновавших его, была судьба казахского языка. Будучи руководителем общества «Қазақ тілі» в Карагандинском университете, он сделал немало для возрождения родного языка, для того, чтобы казахский стал в полной мере языком философии, науки, образования, гуманитарной и политической сфер.

Не случайно Толеугазы Искакович многократно возвращался к утверждению Мартина Хайдеггера о том, что «язык – это дом бытия». Т. И. Абжанов был глубоко убежден, что именно язык есть живое воплощение духа народа и реализует себя этот дух прежде всего в творчестве выдающихся представителей данного народа.

Вклад ученого в отечественную философию определяется его способностью адаптировать общечеловеческие ценности к специфике национальной культуры. Профессор Абжанов сумел интегрировать западную теоретическую мысль от античности до немецкой классической философии в казахский контекст.

Оглядываясь сегодня на путь, который был пройден Толеугазы Искаковичем, невольно восхищаешься масштабом личности и удивляешься его смелости. В не столь далекие годы, когда философия выполняла функцию служанки коммунистической идеологии, он писал невероятные вещи вопреки линии партии, жестко критикуя догматизм и косность.

В статье «Развивать теоретичес­кое мышление», опубликованной в газете «Индустриальная Караганда» в самый разгар эпохи зас­тоя, Т. И. Абжанов прямо противопоставил «бессознательное формально-логическое мышление», подобное алгоритму действия машинного интеллекта, и «творческое, диалектически построенное, теоретическое мышление». По сути, он предвосхитил упадок духовности и творческого начала под натиском искусственного интеллекта.

Сегодня кажется злободневной и его критика системы обра­зования, не дающей навыков критического мышления. Ученый с горечью пишет о том, что «в преподавании (и это имеет место не только в школе, но и в вузах) мы большей частью преподносим готовые истины и, не желая того сами, прививаем учащимся склонность к догматизму». Вывод, прозвучавший в публикации, был как приговор всей системе: «Косность мысли, догматизм в идее, повторение и разжевывание чужих высказываний опустошают человеческую душу. Это рождает рабское пок­лонение авторитетам, а в итоге – бездарность личности».

Надо сказать, что эта статья не осталась незамеченной, в том числе и властью. Философа пос­ле нее несколько раз вызывали в обком партии. К счастью, эпоха репрессий уже прошла, и дело ограничилось «профилактичес­кими» беседами.

Можно вспомнить еще немало случаев, когда Толеугазы Искакович смело отстаивал свою позицию. Он не боялся нарушить плавный ход научных конференций и ученых советов, прямо говорил то, что боялись сказать другие. И это не просто бунтарство, за каждым его словом скрывались глубокие размышления.

Позволю себе немного личных воспоминаний. Меня судьба свела с Толеугазы Искаковичем в начале 1990-х. Это была переломная эпоха, своего рода безвременье, когда прежние идолы уже были свергнуты со своих постаментов, но время новых ценностей и авторитетов еще не наступило. Под руководством замечательного историка Мырзагали Хасеновича Хасенова я писал дипломную работу, посвященную судьбам идей Фридриха Ницше в эпоху нацизма.

Рецензентом дипломной работы неожиданно для меня был назначен доктор философских наук Т. И. Абжанов, и это было очень ответственно, поскольку его авторитет был непререкаем, я защищал диплом все-таки не как философ, а как историк. И сам Толеугазы Искакович первоначально ожидал, что речь пойдет об очередной порции обвинений в адрес Ницше, который был одним из его любимых авторов. После прочтения дипломной работы профессор усмотрел в ней потенциал для дальнейшего развития и через некоторое время пригласил меня в аспирантуру, по окончании которой я под его руководством защитил кандидатскую диссертацию по теме «Проблема разума в философии Ф. Ницше».

Позже мы совместно с Толеугазы Искаковичем разработали спецкурс «Способ мышления Ницше», который в течение многих лет читался для студентов философского факультета КарГУ.

Толеугазы Искакович, как никто другой, понимал, что упадок философии и снижение культуры мышления может обернуться деградацией духовности. Поэтому он крайне трепетно относился к научно-исследовательской дея­тельности, требуя от каждого преподавателя профессионального и творческого роста.

Встречи с профессором Абжановым были для его учеников прикосновением к вершинам философского духа. Величие ученого познается через его вклад в науку и нравственные качества. Именно об этом писал Хаким Абай: «Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ» («Только разум, наука, воля, совесть возвышают человека»).

Толеугазы Искакович Абжанов был и останется наставником и собеседником, но теперь, к сожалению, только через свои труды. Постичь оставленные им идеи, осмыслить масштабы его наследия нам еще предстоит. Но уже сегодня уверенно можно утверж­дать, что великий и мятежный дух казахского народа нашел свое пристанище и в его философии.