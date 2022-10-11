Учитель обратилась в полицию после сообщений от ученика в WhatsАpp

В Павлодарской области школьная учительница пожаловалась в полицию на ученика, который ее оскорбил, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Несколько дней назад в полицию обратилась учитель павлодарской школы с жалобой на своего ученика. Преподаватель уточнила, что школьник в мессенджере WhatsАpp написал в ее адрес нелицеприятные слова, выражался нецензурной бранью. Свидетелями всего этого стали остальные ученики.

В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол по адмстатье «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним».

Материал направлен в специализированный административный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области.