Удвоение экономики к 2029 году – приоритет партии «AMANAT»

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

В частности, по итогам прошлого года по всей стране введено в эксплуатацию 17 млн кв. м. жилья, открыто 165 школ и 611 детских садов, трудоустроено свыше 470 тысяч молодых людей.

Открывая собрание фракции, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов напомнил, что AMANAT, будучи партией парламентского большинства, предложила главе государства кандидатуру премьер-министра и принимала непосредственное участие в формировании правительства. Поэтому качественное исполнение предвыборной программы «Вместе с народом!» – общая ответственность партии, депутатского корпуса и правительства.

«Предвыборная программа – наш главный документ. Это доверие миллионов наших соотечественников, проголосовавших за развитие страны. Поэтому оправдать надежды народа и выполнить данные обещания – это наша общая ответственность. Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу удвоить экономику страны к 2029 году. Все это предусмотрено в предвыборной программе партии и утвержденной Дорожной карте. Это согласовано с правительством. За это напрямую отвечают отраслевые министерства и члены фракции», – сказал он.

Вместе с тем председатель партии обратил внимание на позитивную динамику в реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы. Так, для улучшения жилищных условий казахстанцев в 2023 году построено 17 млн кв. м. жилья, в то время как по Дорожной карте было предусмотрено 15,5 млн. А в рамках проекта «Жер аманаты» более 10 млн га сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказал о проделанной правительством работе по реализации предвыборной программы партии. Он подробно остановился на мерах по развитию экономики, поддержке бизнеса, сельского хозяйства, производства, повышению доходов граждан, улучшению социальной политики, решению вопросов занятости, инфраструктурного развития регионов и других важных направлениях.

«Правительство полностью выполняет все свои социальные обязательства. На эти цели выделяется более 40% республиканского бюджета. Так, с прошлого года установлена дополнительная выплата в рамках адресной социальной помощи в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет. В 2023 году ее получили 186,8 тыс. детей. Помимо этого, в этом году минимальный размер базовой пенсии увеличен до 65%, а максимальный – до 105% от минимального прожиточного уровня. Следует отметить, что сегодня Казахстан имеет самый высокий средний размер пенсий среди стран СНГ», – сказал он.

При этом, повышаются заработные платы различных категорий граждан: военнослужащих – на 50%, служб по чрезвычайным ситуациям – на 40%, врачей – на 30%, медперсонала – на 20%, работников культуры и архивного дела – на 20%. Кроме того, в прошлом году было открыто 611 дошкольных учреждений на 67 тыс. мест и 165 школ на 137,8 тыс. ученических мест. Трудоустроено 473 тысячи молодых казахстанцев. Отдельно вице-премьер остановился на мерах по обеспечению жильем.

«До конца текущего года планируется строительство 18 млн. кв. метров жилья. Впервые в этом году на строительство арендного жилья из «Самрук-Қазына» выделено 272 млрд тенге, 40% из которых предназначено для строительства жилья на районном уровне. Также в этом году по линии «Отбасы банк» планируется предоставить 20 тысячам семей льготные кредиты под 7-9%», – сказал Н.Байбазаров.

Вице-премьер рассказал, что общий экспорт несырьевых товаров и услуг в 2023 году составил 35,6 млрд долларов США. Он также проинформировал депутатов о системных мерах господдержки сельского хозяйства. В рамках проекта «Ауыл аманаты» на сегодняшний день выдано 14,2 тыс. микрокредитов на сумму 89,9 млрд тенге, что позволило создать более 15,7 тыс. рабочих мест.

В свою очередь секретарь партии AMANAT Ержан Жилкибаев отметил, что партийцы на местах продолжают постоянный мониторинг реализации предвыборных обещаний с участием ответственных государственных органов.

«В настоящее время на строящихся объектах установлено более 600 постов партийного контроля, в которых задействовано более 12 тысяч членов партии. На собраниях фракций партии в маслихатах заслушаны отчеты местных исполнительных органов. Также, по результатам работы Комитета партийного контроля, за неисполнение или недостаточную работу по реализации предвыборной программы, к партийной ответственности привлечены 36 членов партии», – сказал он.

Вместе с тем, депутаты Мажилиса обратили внимание членов правительства на отставание по некоторым пунктам реализации предвыборной программы партии, в том числе по открытию детских садов, посадке деревьев, предоставлению жилья для социально уязвимых групп и другим.

Резюмируя итоги собрания, председатель AMANAT подчеркнул, что членам фракции и министрам следует усилить контроль за системной реализацией предвыборной программы президента.