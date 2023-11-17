УЕФА сократил заявки сборных на Евро-2024

Спорт
279

Жеребьевка финального турнира пройдет в декабре 2023 года в Гамбурге

Фото: news.sportbox.ru

Заявки сборных на чемпионат Европы-2024 по футболу будут сокращены до 23 игроков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса во время Евро-2020 и необычной даты проведения чемпионата мира-2022 в Катаре национальным командам разрешалось заявлять до 26 футболистов. Однако на Евро-2024 будет действовать старое правило - сборные смогут иметь в заявке до 23 игроков. Это предусмотрено регламентом УЕФА.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. В групповом этапе сыграют 24 сборные.

Жеребьевка финального турнира пройдет в декабре 2023 года в Эльбской филармонии в Гамбурге. Команды будут распределены по корзинам в соответствии с общим рейтингом отборочного цикла. Сборная Германии на правах хозяев будет автоматически посеяна в корзину 1 и расположена на позиции A1.

#Евро-2024 #УЕФА #правила #заявки #отбор #сборные

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Фантазия – главное оружие артиста
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Живет такой парень
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Здравствуй, «миллионер»!
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Двойной праздник
От форпоста до областного центра
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
С рождения и до 18
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию ма…
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отбо…
Самая популярная игра
Объявлены результаты чемпионата Казахстана по дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]