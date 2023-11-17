УЕФА сократил заявки сборных на Евро-2024

Жеребьевка финального турнира пройдет в декабре 2023 года в Гамбурге

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Заявки сборных на чемпионат Европы-2024 по футболу будут сокращены до 23 игроков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса во время Евро-2020 и необычной даты проведения чемпионата мира-2022 в Катаре национальным командам разрешалось заявлять до 26 футболистов. Однако на Евро-2024 будет действовать старое правило - сборные смогут иметь в заявке до 23 игроков. Это предусмотрено регламентом УЕФА.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. В групповом этапе сыграют 24 сборные.

Жеребьевка финального турнира пройдет в декабре 2023 года в Эльбской филармонии в Гамбурге. Команды будут распределены по корзинам в соответствии с общим рейтингом отборочного цикла. Сборная Германии на правах хозяев будет автоматически посеяна в корзину 1 и расположена на позиции A1.