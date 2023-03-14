Уехали на поиски скота и пропали: заблудившихся сельчан нашли в области Жетысу

Фото: Kazpravda.kz

В Жанааркинском районе области Улытау спасены 7 человек, которых искали с 11 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Семеро жителей района 11 марта выехали на поиски скота на двух автомобилях, и, в связи с погодными условиями, заблудились в пути, напомнили в ведомстве.

«На поиски было привлечено 5 человек личного состава ДЧС области Улытау и 1 единица техники. Пропавшие были найдены в зимовке «Олке». В медицинской помощи не нуждаются», - говорится в сообщении.