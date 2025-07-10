Угледобывающая компания «Богатырь Комир» занизила КПН на 777 млн тенге

Налоги
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Павлодарские налоговики обнаружили, что ТОО «Богатырь Комир» неправомерно применило заниженную ставку корпоративного подоходного налога в размере 5%, вместо установленных 15%

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По итогам проверки предприятию выставлено уведомление о доначислении КПН на сумму 777 млн тенге, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

Не согласившись с решением областного департамента государственных доходов, представители угледобывающей компании обжаловали действие налогового органа в административном суде, который в итоге отменил уведомление.

По апелляционному ходатайству прокуратуры, решением Павлодарского областного суда уведомление о начислении КПН признано законным.

Судебный акт в законную силу не вступил.

#налоги #доначисление #Богатырь Комир

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