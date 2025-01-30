Углубление торгово-экономических отношений обсудили Казахстан и Иран

Главами двух государств перед правительствами поставлена цель по увеличению двусторонней торговли до $3 млрд

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Рассмотрены вопросы углубления торгово-экономических отношений, сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также инвестиционного взаимодействия.

В ходе переговоров стороны отметили, что получение Исламской Республикой Иран статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в декабре прошлого года способствует развитию двусторонних отношений по всем направлениям. Иран является дружественным соседом Казахстана в Каспийском регионе. За 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами увеличился на 8,1% и достиг почти $300 млн.

Казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более $132 млн. В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом, за 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг $186 млн.

Обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора «Север-Юг», расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских (Актау, Курык) и иранских (Анзали, Амирабад) портов.