Уголь дорог, газ не всем доступен

Общество
4
Наталья Денисова

Если в прошлом году каменный уголь в Кызылординской области продавали по цене от 14,8 тыс. до 19 тыс. тенге, то нынче запрашивают уже 21,5 тыс.

фото автора

Как сообщили в акимате Кызылординской области, региону на зиму требуется 238 тыс. тонн угля, весь его объем завозится из других регионов. При этом львиная доля каменного топлива – 205 тыс. тонн – предназначена для отопления частного сектора и 33 тыс. тонн – котельным, обеспечивающим теплом со­циальные объекты.

Эти необходимые объемы угля поставляются в регион согласно графику, но вот цена на него по сравнению с прошлым годом поднялась. В зависимости от марок угля («Шубаркольский», «Каражыринский» или «Богатырь») он продается по цене от 17 тыс. до 21,5 тыс. тенге за тонну.

Завозом и продажей каменного топлива в области занимается 41 оператор, включая восемь ТОО и 32 частных предпринимателя, действуют 11 угольных тупиков, баз и складов. Кроме угля социальным объектам на зиму необходимо еще 17,1 тыс. тонн дизельного топлива, оно завозится также по графику.

Жители области, кстати, ожидали, что уголь за лето станет дороже.

– В последние лет десять к новому отопительному сезону на него всегда новые цены, – поясняет кызылординский пенсионер Ермек Камалатдинов. – Приходится выбирать между углем дешевым, но тлеющим и хорошим, но дорогим. Нам со старухой топливо дети покупают, а так на наши пенсии вдоволь хорошим углем не запастись... Кстати, в нынешнем году пока нет ажиотажа на угольных складах. По всей вероятности, это объясняется тем, что все больше сел и поселков Кызылординской области переводят на газовое отопление.

По итогам 2022-го уровень газификации региона составил 70% (от числа населения). К голубому топливу по состоянию на январь 2023-го были подключены три города – Кызылорда, Аральск, Байконыр – и 22 сельских населенных пункта.

В текущем году на осуществление 26 проектов газоснабжения выделено 8,4 млрд тенге. Эти средства направлены на начатые в 2022-м шесть проектов, а также на 20 новых. До конца нынешнего года завершится газификация 11 населенных пунктов с общей численностью проживающих 40 тыс. человек. Это Торетам, Акай, Махамбетов, Абай, Калжан Ахун, Бирлик, Кыраш, Жайылма, Куттыкожа, Шалкия, Кейден.

В целом уровень газификации Кызылординской области в текущем году планируется довес­ти до 72%.

#уголь #ЖКХ #отопление #отопительный сезон

Популярное

Все
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Независимое и справедливое правосудие
Наставник с большим сердцем
Успеть все!
Учеба для всей семьи
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Иметь или не иметь?
Независимое и справедливое правосудие
Резиденцию – детям
Smart-водоснабжение

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]