Уголь дорог, газ не всем доступен

Как сообщили в акимате Кызылординской области, региону на зиму требуется 238 тыс. тонн угля, весь его объем завозится из других регионов. При этом львиная доля каменного топлива – 205 тыс. тонн – предназначена для отопления частного сектора и 33 тыс. тонн – котельным, обеспечивающим теплом со­циальные объекты.

Эти необходимые объемы угля поставляются в регион согласно графику, но вот цена на него по сравнению с прошлым годом поднялась. В зависимости от марок угля («Шубаркольский», «Каражыринский» или «Богатырь») он продается по цене от 17 тыс. до 21,5 тыс. тенге за тонну.

Завозом и продажей каменного топлива в области занимается 41 оператор, включая восемь ТОО и 32 частных предпринимателя, действуют 11 угольных тупиков, баз и складов. Кроме угля социальным объектам на зиму необходимо еще 17,1 тыс. тонн дизельного топлива, оно завозится также по графику.

Жители области, кстати, ожидали, что уголь за лето станет дороже.

– В последние лет десять к новому отопительному сезону на него всегда новые цены, – поясняет кызылординский пенсионер Ермек Камалатдинов. – Приходится выбирать между углем дешевым, но тлеющим и хорошим, но дорогим. Нам со старухой топливо дети покупают, а так на наши пенсии вдоволь хорошим углем не запастись... Кстати, в нынешнем году пока нет ажиотажа на угольных складах. По всей вероятности, это объясняется тем, что все больше сел и поселков Кызылординской области переводят на газовое отопление.

По итогам 2022-го уровень газификации региона составил 70% (от числа населения). К голубому топливу по состоянию на январь 2023-го были подключены три города – Кызылорда, Аральск, Байконыр – и 22 сельских населенных пункта.

В текущем году на осуществление 26 проектов газоснабжения выделено 8,4 млрд тенге. Эти средства направлены на начатые в 2022-м шесть проектов, а также на 20 новых. До конца нынешнего года завершится газификация 11 населенных пунктов с общей численностью проживающих 40 тыс. человек. Это Торетам, Акай, Махамбетов, Абай, Калжан Ахун, Бирлик, Кыраш, Жайылма, Куттыкожа, Шалкия, Кейден.

В целом уровень газификации Кызылординской области в текущем году планируется довес­ти до 72%.