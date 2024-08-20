«Угольные электростанции в Казахстане сильно изношены» – Минэнерго

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В стране 70% электроэнергии вырабатывается на угольных станциях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уровень износа угольных станций в РК очень высок. Об этом заявила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности МЭ РК Гульмира Мурсалова на публичном обсуждении по вопросу строительства атомной электростанции, прошедшем в Астане, передает Kazpravda.kz 

По её словам, некоторые из этих станций будут выведены из эксплуатации в течение следующих 10 лет. При этом объём потребления электроэнергии в стране растёт из года в год. По этой причине к 2035 году был утверждён специальный план, согласно которому, в следующем десятилетии будут введены в эксплуатацию станции мощностью 26 тыс. МВт.

Также предусмотрены работы по модернизации существующих станций и строительство новых.

Спикер также отметила, что в Казахстане активно развиваются возобновляемые источники энергии. Планируется строительство новых ветряных и солнечных электростанций. Из всех 26 тыс. МВт мощности, около 10 тыс. МВт будет введено за счёт ВИЭ.

По словам Мурсаловой, в настоящее время сложно привлечь финансирование на угольные станции. Это связано с тем, что они имеют очень высокие затраты на углекислый газ.

«Поэтому только в случае положительного результата референдума мы рассмотрим строительство одной атомной электростанции с двумя реакторами большой мощности. АЭС относится к зелёной энергетике, и выбросы углекислого газа равны нулю», — сказала Гульмира Мурсалова.

#ТЭЦ #Минэнерго #мощность #износ

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