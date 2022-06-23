Уголовная ответственность за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков вводится в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым вносится норма об ответственности за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС и антитеррористических операций, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия в Уголовный кодекс, внесен квалифицирующий признак - неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС, операции антитеррор», - сказал заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев.

Что касается усиления ответственности руководителей силовых структур - теперь в случае ЧС должностные лица, руководители силовых структур будут привлечены к уголовной ответственности за допущенные нарушения прав граждан, общественного порядка без применения каких-либо мер.

Также, аналогичное наказание налагается на сотрудников силовых структур, отказавшихся или уклонившихся от выполнения своих обязанностей.

Кроме того, ряд поправок направлен на социальное обеспечение работников. Так, в семье работника, умершего от болезни при исполнении обязанности по службе, предусматривается выплата 60-месячной компенсации.

«В этих случаях выявляются причинно-следственные связи между болезнью и несением службы. Например, при участии работника в карантинных мероприятиях, заражение инфекционным заболеванием, повлекшее смерть, выплата предоставляется. Эта норма дает обратную силу, то есть, выплачивается и семье сотрудников, погибших во время пандемии. Запрещается выселять из дома, где проживает семья умершего работника. Кроме того, с 2025 года заработная плата сотрудников правоохранительных органов индексируется один раз в три года», - заявил Асет Чиндалиев.

Документ направлен на подпись Главе государства.